Ecuador cierra la campaña de las elecciones locales con un Noboa enfocado en quitar poder al correísmo.

Los candidatos a las elecciones locales de este domingo en Ecuador cerraron este jueves la campaña proselitista, después de quince días en los que el presidente del país, Daniel Noboa, se dedicó a realizar recorridos y concentraciones junto a sus postulantes, con los que busca arrebatar a la oposición correísta el control de las principales ciudades, como Quito y Guayaquil.

Se trata de los primeros comicios locales en los que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) tiene candidatos, después de su nacimiento tras las primeras presidenciales que ganó Noboa en 2023.

Ecuador cierra la campaña de las elecciones locales con un Noboa enfocado en quitar poder al correísmo

Los eventos por cierre de campaña iniciaron desde temprano en varias partes del país e incluyeron presentaciones artísticas, caminatas por barrios populares y caravanas, como a la que asistió Noboa en Guayaquil, la urbe más poblada.

En esa ciudad, el presidente busca ganar poder de la mano de la exalcaldesa Cynthia Viteri, quien perdió los comicios de 2023 contra Aquiles Álvarez, que aún conserva su cargo pese a estar encarcelado desde marzo en la prisión de máxima seguridad del país y condenado por delitos relacionados con su negocio familiar de estaciones de servicio.

Alvarez, uno de los principales opositores de Noboa, llegó a la Municipalidad con apoyo de la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que fue suspendido a pedido de la Fiscalía, que investiga a algunos de sus dirigentes por un presunto lavado de dinero en la campaña de las presidenciales de 2023.

Campaña en Guayaquil

El mandatario recorrió varias zonas de Guayaquil junto a Viteri, otros candidatos, varios ministros y su esposa, Lavinia Valbonesi, y también estuvo en otra caravana en la provincia costera de Santa Elena, donde votará el domingo.

«Sus familias serán la prioridad en cada decisión de este equipo. Esa es la historia que vamos a escribir juntos», escribió el presidente en su cuenta de Instagram, en la que publicó un video de las actividades proselitistas que realizó desde el inicio de la campaña, para la que pidió una licencia de 14 días al Parlamento.

En otro sector de Guayaquil también concluyó su campaña Fiorella Ycaza, la esposa de Alvarez, con la que el correísmo quiere conservar la alcaldía del principal motor económico del país.

Cierre de campaña

Mientras que en Quito, la RC conserva la esperanza de que reelijan al actual alcalde, Pabel Muñoz, quien concluyó su campaña en una zona del noreste, donde pidió a los asistentes «asegurar una victoria contundente para que nadie pretenda burlar la voluntad de los quiteños».

«Se trata de defender su voto, de defender la democracia», insistió.

En otras ciudades, los postulantes a las alcaldías, prefecturas y concejalías del oficialismo y la oposición realizaron varios eventos, incluso virtuales, debido a que algunas zonas están inundadas por las lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño.