Tasa de desempleo en Chile alcanzó el 10% durante el trimestre agosto-octubre de 2026.

La tasa de desempleo en Chile alcanzó el 10% durante el trimestre agosto-octubre de 2026, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), el incremento se explica por un aumento de 1,3% en la fuerza de trabajo y una disminución de 0,4% en las personas ocupadas. En tanto, la cantidad de desocupados creció un 19,7%, impulsada tanto por quienes perdieron su empleo como por quienes buscan trabajo por primera vez.

El desempleo femenino alcanzó el 10,7%, con un incremento anual de 1,9 puntos porcentuales. La cantidad de mujeres desocupadas aumentó un 24,3%, mientras que la fuerza laboral femenina creció un 2,3%, por encima del aumento de 0,2% registrado entre las ocupadas.

Tasa de desempleo en Chile alcanzó el 10% durante el trimestre agosto-octubre de 2026

En el caso de los hombres, la tasa de desempleo llegó al 9,4%, con un alza de 1,2 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado estuvo acompañado por una reducción de 0,8% en la cantidad de hombres ocupados y un crecimiento de 0,5% en su fuerza de trabajo.

El informe también reveló que la tasa de ocupación nacional disminuyó hasta el 56%, mientras que la participación laboral alcanzó el 62,2%. Los resultados reflejan un escenario en el que la cantidad de personas que participan en el mercado laboral aumenta, mientras el número de ocupados disminuye.