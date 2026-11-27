Sofía Vergara inaugura en Barranquilla una estatua en su honor.

La actriz colombiana Sofía Vergara recibe un reconocimiento de parte del alcalde de Barranquilla Alejandro Char y su esposa Katia este martes, durante la inauguración de una estatua en su honor en Barranquilla. La escultura fue elaborada en bronce, representando a la actriz con un vestido azul y una mano extendida hacia una estrella, como símbolo de su ascenso profesional sin perder el vínculo con sus orígenes. La obra realizada por el escultor Yino Márquez, mide 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas.

Sofía Vergara inaugura en Barranquilla una estatua en su honor

La celebración incluyó el espectáculo “Barranquilla entre fantasía y tradición”, dirigido por el coreógrafo Pedro Díaz, con la participación de 50 figuras del Carnaval. La muestra recorrió expresiones emblemáticas de esta fiesta, entre ellas la cumbia, el bullerengue, el mapalé, el garabato y las danzas del Congo.

La reina del Carnaval 2027, Salwa Maloof Habib, abrió la presentación con una interpretación de cumbia junto al Cumbión de Oro y lució una pollera dorada bautizada ‘Sofía de Oro’, diseñada especialmente para homenajear a la actriz.

La noche, que culminó con una presentación de la cantante barranquillera Aria Vega, ganadora del Latin Grammy a mejor nueva artista, celebró así el regreso de una hija de la ciudad que llevó su acento, su carisma y sus raíces caribeñas a las pantallas del mundo.