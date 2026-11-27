Diversidad temática y alto nivel técnico mostró Festival de Cine Venezolano en Margarita.

Tras cinco días de proyecciones y deliberaciones en la Isla de Margarita, el Festival de Cine Venezolano dio a conocer el palmarés conjunto de sus ediciones 21 (2025) y 22 (2026), una celebración que reafirmó la madurez estética, la proyección internacional y el relevo generacional de la cinematografía nacional.

Diversidad temática y alto nivel técnico mostró Festival de Cine Venezolano en Margarita



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‎​En el balance correspondiente a 2025, la ficción tuvo como gran protagonista al drama neoespartano La Orilla, de Ángel Suárez, que se alzó como Mejor Película junto a varios reconocimientos técnicos y de dirección, acompañada por Los Capítulos Perdidos como mejor ópera prima y Turba en los apartados visuales.

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‎En el terreno documental sobresalieron Casas Muertas y Una Pauta Peligrosa, además de Jackie The Wolf en las áreas creativas y sonoras. Por su parte, el realizador Jorge Thielen Armand inició una racha histórica en el certamen al arrasar en el formato corto con Pasta Negra, obra ganadora de seis estatuillas, mientras que la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue distinguida por el talento de sus estudiantes.

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‎​La edición de 2026 consolidó precisamente el dominio de Jorge Thielen Armand, quien protagonizó una barrida sin precedentes en la competencia de ficción con La Muerte No Tiene Dueño al conquistar nueve galardones, incluyendo Mejor Película y Dirección; en este mismo renglón, Cáceres despuntó como revelación llevándose el premio a ópera prima y los trofeos de actuación.

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‎En los documentales triunfaron la mirada poética de Sursum Corda Amore y el retrato musical de Esto es Raptor House, mientras que Las Vías del Tren lideró los cortometrajes junto a menciones para veteranos como John Petrizzelli.

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‎Asimismo, el talento emergente recibió el respaldo de un jurado internacional que otorgó un empate histórico entre la UCAB y la Escuela Nacional de Cine (ENC).

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‎​Con esta doble premiación, el encuentro ratifica el papel fundamental de las escuelas de cine en la renovación de la industria y consolida a Margarita como el principal hogar y vitrina del séptimo arte venezolano hacia el mundo.