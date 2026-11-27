Colegio Pablo Romero Millán felicita a su egresado Ángel Suárez por el triunfo de La Orilla.

Colegio Pablo Romero Millán

Antolín del Campo, Nueva Esparta, 27 de noviembre de 2026. La Unidad Educativa Colegio Pablo Romero Millán felicita a su egresado Ángel Eduardo Suárez Guevara, director de La Orilla, revelación del Festival de Cine Venezolano.

El drama neoespartano entró en la competencia de Largometraje de Ficción 2025, alzándose como máximo ganador, al obtener el galardón a Mejor Película, además de otorgarle a su realizador, Ángel Suárez, los premios a Mejor Dirección, Edición y Montaje, y una Mención Especial de Guion.

Colegio Pablo Romero Millán felicita a su egresado Ángel Suárez por el triunfo de La Orilla

El palmarés se dio a conocer en la isla de Margarita, donde el festival anunció conjuntamente los premios de sus ediciones de 2025 y 2026, tras cinco días de proyecciones y deliberaciones.

Para nuestra comunidad educativa, tiene un significado especial que un egresado del colegio reciba en Margarita este reconocimiento por una película neoespartana.

Ángel Eduardo obtuvo su título de bachiller en la promoción 2017–2018. Sus padres, Frank Suárez y Marifranci Guevara, forman parte de las familias fundadoras de nuestra institución. Su hermana Mariangel Suárez también cursó estudios en el colegio y egresó como bachiller en la promoción 2023–2024.

La directiva, los docentes y toda la comunidad educativa del Colegio Pablo Romero Millán comparten la alegría de la familia Suárez Guevara y felicitan a Ángel Eduardo y al equipo de La Orilla. Su trabajo nos llena de orgullo y ofrece a nuestros estudiantes un ejemplo cercano de lo que pueden alcanzar quienes deciden contar, desde Margarita, sus propias historias.