Una avería no atendida en la red de distribución eléctrica del municipio Mariño está generando consecuencias mortales para la fauna silvestre de la isla de Margarita. Vecinos y defensores de los derechos de los animales alzaron su voz de alarma ante la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) y la Misión Nevado por un grave riesgo en el sector Vista Bella de Porlamar.

Al menos cinco guacamayas han muerto electrocutadas por falla en poste eléctrico de Vista Bella

Al menos cinco guacamayas han muerto electrocutadas por falla en poste eléctrico de Vista Bella

La denuncia, difundida públicamente a través de redes sociales por la usuaria @paolamarin1486, advierte que una estructura de alumbrado público ubicada en la calle 23 del sector Vista Bella se encuentra «pasando corriente» de manera continua debido a cables pelados y un fallo en el aislamiento.

Esta avería ha provocado la electrocución de al menos cinco guacamayas en el punto exacto: tres ejemplares fallecieron durante el año 2025 y dos más perdieron la vida de forma consecutiva entre el lunes 9 y este martes 10 de noviembre.

Impacto en la biodiversidad e incertidumbre vecinal

El lamentable escenario demuestra cómo las fallas estructurales y la falta de mantenimiento preventivo en la red eléctrica insular ya no solo afectan la rutina de los hogares neoespartanos, sino que comienzan a diezmar trágicamente a las poblaciones de aves urbanas que habitan en la zona.

«Es una situación dolorosa e indignante. Las aves se posan en las líneas buscando refugio y mueren de forma instantánea al hacer contacto con el poste energizado. Si no se repara a tiempo, la próxima víctima podría ser un niño o cualquier residente de la comunidad», manifestaron preocupados los habitantes del sector.

Exigen intervención de urgencia

Proteccionistas independientes y familias de la calle 23 urgieron a las autoridades de Corpoelec a desplegar de inmediato una cuadrilla técnica que proceda a aislar la falla y reemplazar los conductores expuestos.

Asimismo, hicieron un llamado a las instituciones ambientales regionales para que inspeccionen el área y tomen medidas de resguardo para la avifauna local, evitando que continúen registrándose muertes por descargas de alta tensión.