Tras la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional, el escenario energético en el estado Nueva Esparta abre nuevas rutas para superar la crisis de suministro. El nuevo instrumento jurídico busca transformar el modelo operativo vigente y descentralizar la generación y distribución de electricidad en el país.

Maneiro impulsará la autogeneración eléctrica con nueva ley

Maneiro impulsará la autogeneración eléctrica con nueva ley

El diputado Omar Veracierto destacó la trascendencia de esta reforma legislativa, subrayando que marca un punto de inflexión frente al modelo de gestión centralizado que operó durante casi dos décadas.

«Esta legislación abre el camino para iniciar el desmontaje de un monopolio operativo y del esquema centralista al que nos llevaron desde el 2007, y mucho más desde el 2010 con el nacimiento de Corpoelec», afirmó el parlamentario.

Alcaldías como generadoras y apuesta por energías limpias

El nuevo marco regulatorio faculta a los gobiernos municipales para asumir un rol protagónico en la producción energética dentro de sus propias jurisdicciones. En el caso específico de la isla de Margarita, Veracierto explicó el alcance proyectado para el municipio Maneiro.

Autonomía en alumbrado público: La propuesta permite que la Alcaldía de Maneiro actúe como generadora de servicio eléctrico para cubrir de forma independiente la demanda del alumbrado público y sus instalaciones municipales.

La propuesta permite que la Alcaldía de Maneiro actúe como generadora de servicio eléctrico para cubrir de forma independiente la demanda del alumbrado público y sus instalaciones municipales. Energías renovables: La ley fomenta el despliegue de tecnologías alternativas en la región insular, impulsando proyectos de energía eólica y fotovoltaica respaldados por mecanismos de generación limpia ya probados.

Venta de excedentes e incentivos fiscales

Uno de los aspectos más innovadores de la normativa contempla la posibilidad de que tanto los entes municipales como los usuarios particulares y comercios locales puedan comercializar la energía sobrante.

«Si tú autogeneras y estás produciendo más electricidad de la que consumes, la ley te permite vender ese excedente al mercado secundario», precisó el diputado, destacando el potencial que esto representa para el sector hotelero, comercial y residencial de Pampatar y toda la jurisdicción.

Estas políticas estarán acompañadas de incentivos fiscales para los contribuyentes locales que inviertan en sistemas de energías renovables. Veracierto concluyó que, pese a la severa contingencia eléctrica que golpea a Nueva Esparta, el nuevo instrumento proporciona un marco legal «mucho más claro y amplio» para construir soluciones estructurales y definitivas en la región.