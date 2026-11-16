Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este domingo 15 de noviembre, alrededor de las 8:15 p. m., en la carretera que comunica el sector El Saco (municipio Arismendi) con la población de Tacarigua (municipio Gómez), en el estado Nueva Esparta.

Accidente en el Mirador de Portachuelo deja una mujer herida

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, una camioneta que descendía con sentido hacia la jurisdicción de Gómez sufrió una falla mecánica al perder los frenos, provocando que el conductor perdiera el control e impactara violentamente contra un camión cisterna que se encontraba estacionado en el hombrillo de la vía, en las adyacencias del Mirador de Portachuelo.

A consecuencia de la fuerte colisión, resultó lesionada la ciudadana Joseline Cedeño, de 24 años de edad, quien viajaba en el asiento del copiloto del vehículo particular siniestrado.

Atención prehospitalaria y traslado de emergencia

Al lugar del siniestro acudieron de inmediato comisiones técnicas de Protección Civil Arismendi, cuyos funcionarios ejecutaron las maniobras de rescate, inmovilización y valoración primaria de la afectada.

Inicialmente, Cedeño fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Dr. Agustín Rafael Hernández de Salamanca; sin embargo, debido a la consideración y complejidad de los traumatismos sufridos, los galenos de guardia ordenaron su remisión inmediata al Hospital Dr. Luis Ortega de Porlamar para recibir atención médica especializada.

Fuentes vinculadas al centro asistencial informaron que, tras ser estabilizada por el equipo médico de turno, la joven se encuentra fuera de peligro y bajo observación clínica.