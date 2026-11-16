Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la avenida Juan Bautista Arismendi de la isla de Margarita, específicamente a la altura del sector Doña Eliza, en sentido Porlamar – Punta de Piedras, donde un vehículo particular sufrió un volcamiento sobre la arteria vial.

Vehículo se volcó en la Av. Juan Bautista Arismendi a la altura de Doña Eliza

De acuerdo con los reportes difundidos por conductores y usuarios a través de las redes sociales, el siniestro ocurrió este domingo 15 de noviembre alrededor de las 9:00 de la mañana, generando una momentánea restricción del paso vehicular en este importante tramo que conecta el centro comercial de la isla con la península de Macanao y el terminal marítimo.

Despliegue de cuerpos de rescate y seguridad

En el material audiovisual captado por testigos en el lugar se observa el rápido despliegue de comisiones de seguridad ciudadana, efectivos de tránsito terrestre y unidades ambulancia, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria de emergencia a los ocupantes involucrados en el incidente.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido el balance oficial sobre el estado de salud de los lesionados ni las causas exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil. Se espera una ampliación informativa en las próximas horas.