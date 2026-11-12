Desde las 4:20 de la madrugada la urbanización Jorge Coll se encuentra sin electricidad.

Una falla que a las 5 de la tarde aún no había sido detectada, mantiene a toda la población fuera del sistema eléctrico por más de 15 horas.

Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll

Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll

Desde la mañana, una cuadrilla se encuentra en la zona, pero se ha dificultado detectar el problema por la anegación de las tanquillas.

Estiman que la sobrecarga de cables y su pérdida de vida útil por los años sin mantenimiento, es el origen de la situación.

Habitantes apoyan en la logística para que los trabajadores se mantengan en el lugar, ya que la noche limita la labor.