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Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
1 Min Lectura
Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll
Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll

Desde las 4:20 de la madrugada la urbanización Jorge Coll se encuentra sin electricidad.

Una falla que a las 5 de la tarde aún no había sido detectada, mantiene a toda la población fuera del sistema eléctrico por más de 15 horas.

Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll
Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll

Sin electricidad desde hace 13 horas urbanización Jorge Coll

Desde la mañana, una cuadrilla se encuentra en la zona, pero se ha dificultado detectar el problema por la anegación de las tanquillas.

Estiman que la sobrecarga de cables y su pérdida de vida útil por los años sin mantenimiento, es el origen de la situación.

Habitantes apoyan en la logística para que los trabajadores se mantengan en el lugar, ya que la noche limita la labor.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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