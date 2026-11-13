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Feria hotelera en Margarita muestra capacidad de proveedores para el sector

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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Feria hotelera en Margarita muestra capacidad de proveedores para el sector
Feria hotelera en Margarita muestra capacidad de proveedores para el sector

La Cámara Hotelera de Nueva Esparta realizó la primera Feria y servicios para el desarrollo del área de hospedaje.

Feria hotelera en Margarita muestra capacidad de proveedores para el sector

Feria hotelera en Margarita muestra capacidad de proveedores para el sector

Al respecto, Roger Grandín, presidente de la institución, explicó que la muestra abarca el sector textil, salud, industrial, sistemas de climatización y herramientas tecnológicas.

De acuerdo a Grandín, el mensaje que deja la feria es la capacidad instalada en la región para atender la demanda de equipamiento de la hotelería, todo lo cual facilita la operatividad y representa un atractivo para los posibles nuevos inversionistas.

En tal sentido, reiteró que la feria tuvo el fin de unificar a los proveedores para generar oportunidades de enlace directo entre el productor, vendedor y consumidor final.

La exhibición se hizo abierta al público, incluso con conferencias sobre temas de interés de la hotelería tales como la tecnología de datos para la atención al cliente y transformación de la hotelería a través de la economía digital.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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