Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer en tiempo récord el trágico homicidio de Daniela del Valle Caraballo Narváez, de 24 años de edad, un repudiable caso de femicidio registrado en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta que conmocionó a la colectividad insular.

Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres

Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres

La información oficial fue detallada por el director nacional del organismo de seguridad, comisario general Douglas Rico, durante la transmisión del programa Cicpc al Día.

De acuerdo con las pesquisas, el cuerpo sin vida de la joven —quien se encontraba en situación de vulnerabilidad— fue hallado en el interior de una vivienda abandonada en la jurisdicción porlamarense, presentando marcas evidentes de asfixia mecánica provocadas mediante el uso de una sábana y un mecate.

Las investigaciones y la captura

Las averiguaciones de campo adelantadas por la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Porlamar permitieron reconstruir las últimas horas de la víctima, determinando que esta se encontraba compartiendo con tres sujetos antes del fatídico suceso.

Los involucrados fueron plenamente identificados por los cuerpos de seguridad como:

Virgilio González Torres , apodado «Chino Fresa».

, apodado «Chino Fresa». Jonathan Patiño Marcano , alias «Chino Colector».

, alias «Chino Colector». Johan Montaño Carrillo.

Según el móvil esclarecido por los sabuesos, se originó una discusión acalorada en el inmueble luego de que la joven se negara a sostener relaciones sexuales con los agresores. Ante la negativa de la víctima, los sujetos procedieron a estrangularla y, posteriormente, abusaron sexualmente de ella.

Los tres detenidos ya se encuentran a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Nueva Esparta para enfrentar los cargos imputados por este abominable crimen que enluta a la región.