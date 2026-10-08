RegionalesNueva EspartaPrincipalesSucesos

Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres

Betania Boadas
Por Betania Boadas
51 Vistas
2 Min Lectura
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres

Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer en tiempo récord el trágico homicidio de Daniela del Valle Caraballo Narváez, de 24 años de edad, un repudiable caso de femicidio registrado en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta que conmocionó a la colectividad insular.

Contenido
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres

Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres

La información oficial fue detallada por el director nacional del organismo de seguridad, comisario general Douglas Rico, durante la transmisión del programa Cicpc al Día.

De acuerdo con las pesquisas, el cuerpo sin vida de la joven —quien se encontraba en situación de vulnerabilidad— fue hallado en el interior de una vivienda abandonada en la jurisdicción porlamarense, presentando marcas evidentes de asfixia mecánica provocadas mediante el uso de una sábana y un mecate.

Las investigaciones y la captura

Las averiguaciones de campo adelantadas por la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Porlamar permitieron reconstruir las últimas horas de la víctima, determinando que esta se encontraba compartiendo con tres sujetos antes del fatídico suceso.

Los involucrados fueron plenamente identificados por los cuerpos de seguridad como:

  • Virgilio González Torres, apodado «Chino Fresa».
  • Jonathan Patiño Marcano, alias «Chino Colector».
  • Johan Montaño Carrillo.

Según el móvil esclarecido por los sabuesos, se originó una discusión acalorada en el inmueble luego de que la joven se negara a sostener relaciones sexuales con los agresores. Ante la negativa de la víctima, los sujetos procedieron a estrangularla y, posteriormente, abusaron sexualmente de ella.

Los tres detenidos ya se encuentran a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Nueva Esparta para enfrentar los cargos imputados por este abominable crimen que enluta a la región.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Vuelca camioneta en el elevado de Macho Muerto en Margarita
Vuelca camioneta en el elevado de Macho Muerto en Margarita
Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas
Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas
Edmundo González advierte sobre crisis eléctrica: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad agrava el abuso”
Edmundo González advierte sobre crisis eléctrica: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad agrava el abuso”
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?
Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?
Bonos Economía Principales
Farmatodo rompe el silencio y procederá legalmente ante ‘reto viral’
Farmatodo rompe el silencio y procederá legalmente ante ‘reto viral’
Nacionales Principales
Detenidos 7 ciudadanos por secuestro y drogas en Margarita
Detenidos 7 ciudadanos por secuestro y drogas en Margarita
Regionales Nueva Esparta Principales
Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre
Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre
Bonos Dólar BCV Economía
El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre
El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre
Economía Dólar BCV
FOTO PERFILADA CON IA
‎Urgente Polimariño: Habitantes identifican a roba casas en Costazul (Videos)
Principales Regionales
Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación
‎Pablo Carreño: Pido justicia para mi hija (Video)
Principales Regionales
Pago especial para el sector educativo incorpora a nuevos beneficiarios en Patria
Pago especial para el sector educativo incorpora a nuevos beneficiarios en Patria
Bonos Dólar BCV Economía

Anunciantes

PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales
Mi propuesta es que la nueva Venezuela tenga un ministro de la diáspora, con competencias reales, presupuesto, capacidad de representación internacional y responsabilidad directa frente a esos millones de venezolanos. La magnitud del fenómeno ya justifica una institución del más alto nivel del Estado.
Venezuela necesitará un ministro de la diáspora
Principales Política y Opinión Publirreportaje
Por Braulio Jatar Alonso ETL
De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro de Trump Por Braulio Jatar Alonso ETL
Política - Opinión Principales Publirreportaje

También podría gustarte