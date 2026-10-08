Farmatodo rompe el silencio y procederá legalmente ante ‘reto viral’.

La famosa cadena Farmatodo se pronunció este miércoles sobre el incidente que se vivió en uno de sus locales en Las Mercedes, cuando un grupo de jóvenes hizo un ‘reto viral’ y lanzó un tobo con desperdicios contra un empleado.

Luego de que el caso se viralizara en distintas plataformas, Farmatodo publicó un comunicado en sus redes sociales. «Rechazamos toda agresión contra la dignidad, salud e integridad de nuestro equipo humano», agregó.

«Por ello, hemos puesto en conocimiento desde el primer momento a las autoridades de estos lamentables hechos, quienes de forma inmediata abrieron las averiguaciones correspondientes», apuntó Farmatodo.



De igual forma, desde la empresa facilitaron «todo el soporte documental necesario, dando identificación plena de algunos implicados». Farmatodo dejó claro que pretende «proceder legalmente» contra los responsables.

INCIDENTE EN FARMATODO

El caso se remonta hasta la noche del lunes en un local de Farmatodo en la urbanización Las Mercedes. Un grupo de jóvenes transmitió en vivo el momento en que lanzaron un balde cargado de orina y otros líquidos sobre un empleado.

Durante la misma transmisión, uno de los implicados, de nombre de usuario Xavier, relató que tomó un tobo de 20 litros de capacidad y llenó hasta la mitad. Después mezcló cuatro huevos, medio litro de aceite, orina, harina, desengrasante y agua de poceta.

Una vez estalló el escándalo, Xavier habló en otra transmisión y pidió disculpas, aunque se intentó justificar alegando que lo hizo por dinero. «Yo sé que eso no está bien porque está mal hecho, yo estoy arrepentido», agregó.