En medio del profundo dolor que atraviesa tras el trágico asesinato de la pequeña Edimar Hernández Chacón, de 7 años, en la ciudad de Chicago, sus familiares debieron alzar su voz para emitir una advertencia urgente a la comunidad nacional e internacional ante la proliferación de estafas cibernéticas.

Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación

Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación

De acuerdo con la denuncia formal emitida por sus allegados, se han detectado al menos cuatro cuentas y campañas falsas en plataformas digitales de recaudación —como GoFundMe— que utilizan fraudulentamente la imagen, el nombre y la dolorosa historia de la niña margariteña para solicitar donaciones de dinero sin ningún tipo de autorización.

Los familiares señalaron que estos perfiles falsos ya habrían logrado captar fondos apelando a la buena fe de la gente, por lo que hicieron un llamado enérgico a la colectividad para verificar rigurosamente la procedencia de cualquier enlace antes de aportar o compartir contenidos en redes sociales.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante esta situación, los dolientes compartieron una serie de pautas fundamentales para proteger a los donantes y evitar que desaprensivos se aprovechen de la tragedia:

Confirma directamente: Verifica de forma directa con la familia cercana o fuentes oficiales cuál es la campaña legítima autorizada.

Verifica de forma directa con la familia cercana o fuentes oficiales cuál es la campaña legítima autorizada. Revisa al organizador: Comprueba detalladamente quién está organizando la recaudación y a qué cuenta o beneficiario irán destinados los fondos.

Comprueba detalladamente quién está organizando la recaudación y a qué cuenta o beneficiario irán destinados los fondos. No confíes solo en imágenes: Evita asumir que una colecta es real únicamente porque incluye fotografías o videos de la pequeña Edimar.

Evita asumir que una colecta es real únicamente porque incluye fotografías o videos de la pequeña Edimar. Evita difundir enlaces dudosos: No compartas links cuya autenticidad no haya sido debidamente constatada.

La solidaridad de la comunidad dentro y fuera de la isla de Margarita se ha volcado masivamente para respaldar a la familia en este momento tan difícil; sin embargo, los allegados recuerdan que verificar y no caer en manos de estafadores también es una forma crucial de ayudar a honrar la memoria de la pequeña.