InternacionalesPrincipalesRegionales

Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación

Betania Boadas
Por Betania Boadas
8 Vistas
3 Min Lectura
Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación
Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación

En medio del profundo dolor que atraviesa tras el trágico asesinato de la pequeña Edimar Hernández Chacón, de 7 años, en la ciudad de Chicago, sus familiares debieron alzar su voz para emitir una advertencia urgente a la comunidad nacional e internacional ante la proliferación de estafas cibernéticas.

Contenido
Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación
Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación

Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación

De acuerdo con la denuncia formal emitida por sus allegados, se han detectado al menos cuatro cuentas y campañas falsas en plataformas digitales de recaudación —como GoFundMe— que utilizan fraudulentamente la imagen, el nombre y la dolorosa historia de la niña margariteña para solicitar donaciones de dinero sin ningún tipo de autorización.

Los familiares señalaron que estos perfiles falsos ya habrían logrado captar fondos apelando a la buena fe de la gente, por lo que hicieron un llamado enérgico a la colectividad para verificar rigurosamente la procedencia de cualquier enlace antes de aportar o compartir contenidos en redes sociales.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante esta situación, los dolientes compartieron una serie de pautas fundamentales para proteger a los donantes y evitar que desaprensivos se aprovechen de la tragedia:

  • Confirma directamente: Verifica de forma directa con la familia cercana o fuentes oficiales cuál es la campaña legítima autorizada.
  • Revisa al organizador: Comprueba detalladamente quién está organizando la recaudación y a qué cuenta o beneficiario irán destinados los fondos.
  • No confíes solo en imágenes: Evita asumir que una colecta es real únicamente porque incluye fotografías o videos de la pequeña Edimar.
  • Evita difundir enlaces dudosos: No compartas links cuya autenticidad no haya sido debidamente constatada.

La solidaridad de la comunidad dentro y fuera de la isla de Margarita se ha volcado masivamente para respaldar a la familia en este momento tan difícil; sin embargo, los allegados recuerdan que verificar y no caer en manos de estafadores también es una forma crucial de ayudar a honrar la memoria de la pequeña.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Vuelca camioneta en el elevado de Macho Muerto en Margarita
Vuelca camioneta en el elevado de Macho Muerto en Margarita
Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas
Este 12 de octubre será feriado nacional y la banca suspende la atención presencial en taquillas
Edmundo González advierte sobre crisis eléctrica: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad agrava el abuso”
Edmundo González advierte sobre crisis eléctrica: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad agrava el abuso”
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?
Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?
Bonos Economía Principales
Farmatodo rompe el silencio y procederá legalmente ante ‘reto viral’
Farmatodo rompe el silencio y procederá legalmente ante ‘reto viral’
Nacionales Principales
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres
Femicidio en Nueva Esparta: Cicpc detiene a tres hombres
Regionales Nueva Esparta Principales Sucesos
Detenidos 7 ciudadanos por secuestro y drogas en Margarita
Detenidos 7 ciudadanos por secuestro y drogas en Margarita
Regionales Nueva Esparta Principales
Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre
Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre
Bonos Dólar BCV Economía
El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre
El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre
Economía Dólar BCV
FOTO PERFILADA CON IA
‎Urgente Polimariño: Habitantes identifican a roba casas en Costazul (Videos)
Principales Regionales
Familia de la niña margariteña asesinada en Chicago denuncia campañas falsas de recaudación
‎Pablo Carreño: Pido justicia para mi hija (Video)
Principales Regionales

Anunciantes

PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales
Mi propuesta es que la nueva Venezuela tenga un ministro de la diáspora, con competencias reales, presupuesto, capacidad de representación internacional y responsabilidad directa frente a esos millones de venezolanos. La magnitud del fenómeno ya justifica una institución del más alto nivel del Estado.
Venezuela necesitará un ministro de la diáspora
Principales Política y Opinión Publirreportaje
Por Braulio Jatar Alonso ETL
De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro de Trump Por Braulio Jatar Alonso ETL
Política - Opinión Principales Publirreportaje

También podría gustarte