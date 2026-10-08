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El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre
El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre

El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre.

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El BCV dio a conocer el precio del dólar para este 8 de octubre (monto). El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció la cotización oficial del dólar estadounidense en 874,73210000 bolívares y ubicó el euro en 979,07889220 bolívares para la jornada de este jueves 8 de octubre de 2026.

El BCV dio a conocer el precio del dólar y el euro para este 8 de octubre

El ente financiero publicó estos valores de referencia al cierre de las operaciones cambiarias vespertinas, pautando las cifras formales que deberán regir en todas las transacciones mercantiles y liquidaciones bancarias del territorio nacional.

Resultados de las mesas cambiarias y cotización de otras monedas extranjeras

La institución emisora fundamentó las tarifas publicadas en los registros comerciales de las instituciones financieras autorizadas:

El tipo de cambio oficial refleja el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias transadas en las mesas de cambio activas del sistema bancario nacional.

En tal sentido, la pizarra informativa del organismo emisor integró los promedios de otras divisas internacionales de curso legal:

El yuan chino (CNY) abrió su cotización en 130,46356341 bolívares.

La lira turca (TRY) marcó un valor de referencia de 17,78199910 bolívares.

El rublo ruso (RUB) cerró su cotización en 10,22960031 bolívares.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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