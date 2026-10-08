Caracas se prepara para cerrar el año con «Salsa en la Terraza #6» promete un espectáculo inolvidable.

La fiesta salsera del año ya tiene fecha y un cartel de lujo. El próximo viernes 18 de diciembre, la emblemática Terraza del CCCT se convertirá en el epicentro de la música latina con la esperada sexta edición de «Salsa en la Terraza», el evento estelar con el que CP Producciones despide el año por todo lo alto.

La reconocida empresa CP Producciones, que se ha posicionado en la industria del entretenimiento por su impecable trayectoria, sólida organización y por llevar a los escenarios venezolanos espectáculos de nivel internacional, vuelve a sorprender al público con una cartelera que reúne a gigantes del género salsero.

En esta edición histórica, el escenario vibrará con las actuaciones de legendarios e icónicos intérpretes como Charlie Aponte, Rey Ruiz, Ronald Borjas, Domingo Quiñones y Papo Sánchez, quienes deleitarán a los fanáticos con todos sus éxitos. Además, el evento contará con un emotivo show especial a cargo de Yairo Torres, rindiendo un tributo de altura a «El Gallo de la Salsa», Tito Rojas.

Será una noche cargada de ritmo, nostalgia y pura energía, reuniendo en un mismo lugar a leyendas de la salsa brava y romántica para hacer bailar a Caracas en el evento salsero imperdible de la temporada navideña.

Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta a través de la plataforma TuEntradaWeb.com, así como en las oficinas de CP Producciones, ubicadas en la Torre Británica de Altamira.