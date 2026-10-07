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Detenido en Maracaibo un joven de 23 años por presuntamente asfixiar a su abuelo para robarle

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Detenido en Maracaibo un joven de 23 años por presuntamente asfixiar a su abuelo para robarle
Detenido en Maracaibo un joven de 23 años por presuntamente asfixiar a su abuelo para robarle

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre de 23 años señalado de acabar con la vida de su propio abuelo en un hecho registrado en Maracaibo, estado Zulia.

Detenido en Maracaibo un joven de 23 años por presuntamente asfixiar a su abuelo para robarle
Detenido en Maracaibo un joven de 23 años por presuntamente asfixiar a su abuelo para robarle

Detenido en Maracaibo un joven de 23 años por presuntamente asfixiar a su abuelo para robarle

La víctima fue identificada como Isidro Ramírez Gelvez, de 73 años, quien falleció dentro de su vivienda ubicada en el barrio Cassiano Lossada, parroquia Antonio Borjas Romero. De acuerdo con el diagnóstico forense, la muerte se produjo por asfixia mecánica con una cuerda.

Las investigaciones apuntan como principal responsable a Cristian Daniel Ramírez Velásquez, nieto del septuagenario, quien presuntamente contó con la colaboración de Diego Moisés Ortega Carrullo, de 27 años, apodado «Sonrisa».

Según la hipótesis policial, el móvil del crimen habría sido el robo de las pertenencias del adulto mayor.

Luego de someter a la víctima, los implicados habrían envuelto el cuerpo en una hamaca y lo habrían trasladado en un vehículo de transporte público propiedad del joven, hasta el sector Buena Vista, en la parroquia Cacique Mara, donde lo abandonaron.

El hallazgo del cadáver dio inicio a las averiguaciones que permitieron identificar y capturar a ambos sospechosos, quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Con información de 2001.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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