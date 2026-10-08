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Autoridades investigan presunta intoxicación de 50 estudiantes en dos planteles de Trujillo

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Autoridades investigan presunta intoxicación de 50 estudiantes en dos planteles de Trujillo
Autoridades investigan presunta intoxicación de 50 estudiantes en dos planteles de Trujillo

La Defensoría del Pueblo informó que en las últimas horas acudió al Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo, en Valera, estado Trujillo, para constatar la atención médica de 50 estudiantes afectados por una presunta intoxicación registrada en dos centros educativos.

Autoridades investigan presunta intoxicación de 50 estudiantes en dos planteles de Trujillo

Autoridades investigan presunta intoxicación de 50 estudiantes en dos planteles de Trujillo

La institución señaló, a través de sus redes sociales, que su delegación acudió de manera inmediata al centro asistencial con el propósito de velar por la atención de los niños, niñas y adolescentes.

El caso se registró en medio de reportes sobre eventos similares ocurridos el miércoles 7 de octubre en dos instituciones educativas del estado Trujillo, según informó Diario de Los Andes.

De acuerdo con ese medio, uno de los hechos ocurrió en el Liceo Las Palmas, ubicado en el municipio Andrés Bello, donde estudiantes y docentes presentaron mareos, irritación en las vías respiratorias y náuseas. Ante la situación, organismos de Protección Civil y cuerpos de seguridad acudieron al plantel para evacuar las instalaciones y trasladar a los afectados a centros de salud.

De forma paralela, se reportó una situación similar en la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl, en la parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera. Allí, integrantes de la comunidad educativa presentaron síntomas que podrían estar relacionados con la inhalación o contacto con sustancias aún no identificadas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Trujillo y de Fundasalud participó en la atención prehospitalaria y el traslado de estudiantes a la red pública de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen de las presuntas intoxicaciones. Padres y representantes solicitaron una investigación para establecer qué habría provocado los incidentes registrados en ambos planteles.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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