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Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz

Un trágico accidente de tránsito registrado el fin de semana en la subregión de Barlovento, estado Miranda, dejó como saldo un funcionario militar fallecido y seis personas lesionadas, entre las cuales se encuentra Jorge Alejandro Arreaza Chávez, hijo del exministro y actual diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza.

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Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz

Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz

El siniestro ocurrió la tarde del sábado 17 de octubre en la vía Tacarigua-La Laguna, a la altura de Río Chico, municipio Páez. Según reportes de medios locales, el hecho se produjo cuando la camioneta en la que viajaba el grupo volcó de manera aparatosa, cayó por un barranco y posteriormente se incendió.

Identifican a la víctima fatal y a los lesionados

El conductor del vehículo y víctima mortal del evento fue identificado como Gregori José Loaiza Barrera, de 27 años de edad, quien era funcionario activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Por su parte, Jorge Alejandro Arreaza Chávez, de 18 años, presentó laceraciones en el miembro inferior izquierdo. Los otros cinco lesionados fueron identificados por los organismos de rescate como:

  • Marifer Díaz
  • Anaís León
  • Ana León
  • Adrián Gómez
  • Alondra Corredor

Todos los heridos presentaron contusiones de diversa consideración, incluyendo traumatismos, posibles fracturas y heridas abiertas, por lo que fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial de la zona.

Jorge Arreaza confirmó el estado de su hijo

A través de sus canales oficiales, el diputado Jorge Arreaza informó este domingo que su hijo se encuentra fuera de peligro.

«Él está bien. Un poco adolorido. Todo el grupo está siendo atendido para que se recuperen lo antes posible», manifestó Arreaza en redes sociales, agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la división de Tránsito Terrestre iniciaron las pericias e investigaciones correspondientes en el sitio del suceso para determinar las causas que originaron el trágico vuelco.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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