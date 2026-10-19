El gobernador del estado Miranda, Elio José Serrano, confirmó en las últimas horas el trágico hallazgo del cuerpo sin vida del menor Maikel Manuel Hurtado Ibarra, de tan solo nueve años de edad, en un área boscosa adyacente a la carretera nacional Petare-Santa Lucía del Tuy, sector Turgua del municipio Paz Castillo.

Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda

Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda

A través de un comunicado oficial, el mandatario regional expresó sus palabras de condolencia y solidaridad hacia los padres y allegados del infante, al tiempo que repudió enérgicamente el atroz hecho, calificándolo como un crimen desgarrador que «vulnera el derecho sagrado a la vida y la protección integral de la infancia».

Signos de violencia y heridas punzocortantes

De acuerdo con los datos suministrados por fuentes policiales, el niño cursaba estudios en la Unidad Educativa Estadal Francisco de Miranda.

Al momento de su localización, el cadáver del menor presentaba múltiples excoriaciones, severos signos de violencia física e impactos por objeto punzocortante en la zona del cuello, lo que ratifica la hipótesis de un homicidio.

Cicpc inicia pericias para dar con los responsables

Serrano enfatizó que desde el Ejecutivo regional se coordinan acciones prioritarias con las autoridades policiales y del sistema de justicia venezolano para dar celeridad a las pesquisas y evitar que este aborrecible suceso quede impune.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) efectuaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las pericias técnico-científicas en el lugar del suceso. El cuerpo fue trasladado a la sede de la morgue en Ocumare del Tuy para la práctica de la autopsia de ley que determinará con exactitud la causa del deceso.