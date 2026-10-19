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Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en Chile, dictó una condena ejemplar de presidio perpetuo calificado contra el ciudadano venezolano Humberto Alejandro Pernía Rodríguez, tras hallarlo culpable del delito de femicidio en perjuicio de su esposa, Daymari Toledo, ocurrido el 30 de agosto de 2025.

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Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
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Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile

Durante el proceso judicial, el imputado rehusó declarar detalladamente sobre el ataque, alegando que la separación sentimental previa había afectado su estabilidad emocional. Sin embargo, los jueces desestimaron cualquier atenuante y confirmaron la responsabilidad penal configurando los agravantes de alevosía, ensañamiento y contexto de violencia intrafamiliar.

La condena impuesta implica cárcel de por vida. De acuerdo con la legislación chilena, Pernía Rodríguez solo podrá postular a algún beneficio de cumplimiento alternativo tras cumplir 40 años de prisión efectiva, momento en el que contará con 94 años de edad.

Un ataque violento en el sitio de trabajo

El crimen se produjo en un establecimiento comercial de insumos médicos ubicado en el Boulevard Brisas del Centro, en la ciudad de Talca, donde la víctima laboraba. Según el expediente de la fiscalía, el hombre ingresó al local y la atacó brutalmente con un arma blanca, propinándole 27 lesiones cortantes.

El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, explicó tras la lectura del fallo el contexto de la tragedia:

«Esto ocurre cuando una mujer que se encontraba trabajando, extranjera y legalmente avecindada en Chile junto a sus hijos, decide separar su vida de su pareja sentimental para proyectar un futuro mejor. Pero esto no fue aceptado por su expareja, quien la fue a atacar violentamente, con alevosía, a traición y ensañamiento», declaró.

Antecedentes de denuncias por amenazas

Tanto la víctima como el agresor eran de nacionalidad venezolana y tenían tres hijos en común. Familiares de Toledo revelaron que dos meses antes del atroz hecho ya habían interpuesto denuncias por constantes amenazas de muerte.

Tras perpetrar la agresión, Pernía intentó autolesionarse en el sitio, donde fue capturado de forma inmediata por efectivos de Carabineros de Chile.

Actualmente, la Defensoría Penal Pública cuenta con un lapso legal de 10 días para evaluar la interposición de un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Talca o la Corte Suprema. Por su parte, la familia de la víctima manifestó su conformidad con la pena máxima otorgada por las autoridades judiciales.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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