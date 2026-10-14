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Confirman la causa de la muerte del actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Confirman la causa de la muerte del actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte
Confirman la causa de la muerte del actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte

Confirman la causa de la muerte del actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte.

El actor RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en «Breaking Bad», murió por suicidio, confirmó este martes su representante, Sean Reilly. El intérprete, de 34 años, falleció el lunes 12 de octubre en su residencia de Brownsville, Texas.

La jueza de paz del condado de Cameron, Cyndi Hinojosa, certificó su muerte alrededor de la 1:30 de la tarde y señaló que se le practicaría una autopsia.

El Departamento de Policía de Brownsville había indicado que la causa y la forma del fallecimiento estaban pendientes mientras continuaba la investigación.

Confirman la causa de la muerte del actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte

Según se informó, la policía recibió una llamada alrededor de las 12:50 del mediodía, hora local, y encontró al actor sin vida en su domicilio. Las autoridades mantienen abierta la investigación.

El actor Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte, publicó un extenso mensaje en Instagram junto a una fotografía de ambos.

Recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años y destacó la determinación con la que trabajó en la serie, sin usar su condición como excusa.

También lo describió como un actor lleno de «promesa y potencial» y expresó que lo extrañará.

Al final de su texto, Cranston instó a quienes atraviesen una crisis a comunicarse con la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline, de Estados Unidos.

Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman, dijo estar «desconsolado» por la noticia y le dedicó un mensaje de cariño.

El actor Dean Norris, otro integrante del elenco, también lamentó la pérdida.

The Mitte Cultural District, iniciativa impulsada por la fundación de la familia Mitte en Brownsville, lamentó el fallecimiento y destacó que su compromiso con la ciudad y con el distrito cultural fue mucho más allá de la filantropía, además de calificarlo como un gran aporte para la comunidad.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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