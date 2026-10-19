Tiroteo en metro de New York dejó un muerto y desató el pánico entre los pasajeros en la estación de Manhattan.

Un mortal tiroteo en metro de Manhattan cobró la vida de un hombre y desató momentos de angustia entre los pasajeros en una concurrida estación subterránea de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades policiales informaron que el ataque se registró este pasado sábado por la tarde en el andén de la estación de la calle cincuenta y tres y la Séptima Avenida, según reportó inicialmente la cadena Fox News.

El hecho generó una estampida de usuarios que intentaban ponerse a salvo mientras el tren de la línea E abría sus puertas en el lugar.

Tiroteo en metro de New York dejó un muerto y desató el pánico entre los pasajeros en la estación de Manhattan

Los testigos presenciales relataron haber escuchado al menos cinco detonaciones consecutivas dentro del recinto subterráneo antes de llamar al servicio de emergencias novecientos once.

Una de las usuarias intentó reanimar a la víctima, mientras otras personas alertaban a los conductores de los trenes adyacentes.

El hombre, de aproximadamente treinta años de edad, recibió un disparo en el tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

Búsqueda del sospechoso y posibles causas

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió imágenes de un sujeto que vestía una sudadera roja con capucha, pantalones rojos, chaleco negro y mascarilla de protección facial negra.

Preocupación por la seguridad en el transporte

El perímetro de la estación fue resguardado por los agentes para recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad e inspeccionar la escena del crimen.