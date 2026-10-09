Reino Unido: Asesinaron a la doctora de la reina Camila y revelaron perturbadores detalles del crimen.

La familia real británica se encuentra sumida en un inesperado escándalo tras confirmarse el trágico fallecimiento de una de sus colaboradoras sanitarias más cercanas a la reina Camila.

La profesional de la medicina fue hallada sin signos vitales en el interior de su domicilio particular en horas de la madrugada.

Por lo tanto, el brutal acontecimiento desató un inmediato despliegue policial y encendió las alarmas por sus nexos directos con la corona.

Reino Unido: Asesinaron a la doctora de la reina Camila y revelaron perturbadores detalles del crimen

EL TRÁGICO HALLAZGO DE LA DOCTORA

La víctima quedó identificada de forma oficial como Hannah Terry, una respetada doctora de 45 años que se encargaba de atender a los miembros sénior de la realeza cuando pasaban sus vacaciones en la finca de Sandringham.

Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida en su residencia de Dersingham, en el condado de Norfolk. Además, los reportes forenses preliminares revelaron que el cadáver presentaba una severa lesión por traumatismo contundente en el lado derecho de la cabeza y signos de compresión en el cuello.

Según reseñó Infobae, las autoridades policiales detuvieron de forma inmediata a la pareja sentimental de la fallecida, un ciudadano de nombre Mark Cain, también de 45 años.

Tras recolectar las evidencias científicas en la escena del crimen, los fiscales acusaron formalmente al sujeto por el delito de homicidio calificado. En consecuencia, el procesado deberá comparecer este mismo miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Norwich mientras se determinan los motivos reales del ataque.

A pesar de que el palacio de Buckingham no ha emitido ningún tipo de comunicado para lamentar públicamente la muerte de la doctora, la prensa local captó al rey Carlos III vistiendo una corbata negra en señal de duelo.

El centro médico donde laboraba la doctora cerró temporalmente sus puertas debido al fuerte impacto emocional sufrido por el personal que compartía labores con ella.

Los tres hijos de la pareja quedaron bajo el resguardo de agentes especializados del Estado.