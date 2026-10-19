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ZODI Nueva Esparta pone freno al uso nocturno de playas y fija horario límite para bañistas +VIDEO

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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ZODI Nueva Esparta pone freno al uso nocturno de playas y fija horario límite para bañistas
ZODI Nueva Esparta pone freno al uso nocturno de playas y fija horario límite para bañistas

Ante el incremento de la afluencia de personas en las costas insulares fuera de las horas diurnas, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-71) en el estado Nueva Esparta, vicealmirante Pedro Elías González Rubio, anunció el estricto cumplimiento de los horarios limitados para el acceso a las playas por razones de seguridad ciudadana.

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ZODI Nueva Esparta pone freno al uso nocturno de playas y fija horario límite para bañistas
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ZODI Nueva Esparta pone freno al uso nocturno de playas y fija horario límite para bañistas

La medida surge tras constatar que un número considerable de bañistas ingresaba a los balnearios después de las 5:00 p.m., horario en el cual los cuerpos de guardavidas ya han culminado sus labores de vigilancia y rescate.

«Las playas en el estado permanecen abiertas para los bañistas únicamente hasta las 5:00 p.m. o 6:00 p.m. El uso de balnearios en horario nocturno no está permitido», enfatizó la autoridad militar.

ZODI Nueva Esparta prohíbe uso nocturno de playas

Alarma en la bahía de Pampatar

El comandante militar señaló que llamó poderosamente la atención un cambio de conducta observado recientemente en la bahía de Pampatar, donde ciudadanos aprovecharon las nuevas luminarias instaladas en los alrededores del muelle —como parte de los trabajos de recuperación urbana— para ingresar libremente al mar durante la noche y la madrugada sin ningún tipo de supervisión preventiva.

Aclaró que los clubes de playa, restaurantes y locales comerciales situados en las zonas costeras pueden continuar operando de acuerdo con sus horarios comerciales regulares, pero con la restricción expresa de no permitir el ingreso de personas al agua fuera del horario autorizado, el cual está fijado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Finalmente, la autoridad de la ZODI indicó que en esta primera etapa se desplegará un proceso de concientización e información directa a la ciudadanía y a los prestadores de servicios, antes de proceder a la aplicación de sanciones por el incumplimiento de las normativas de seguridad en los espacios acuáticos de la región.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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