¡Atención! Bonos Patria octubre 2026: Conoce quiénes cobran del 19 al 24

Los bonos Patria octubre 2026 generan expectativa entre trabajadores públicos, jubilados y beneficiarios de programas sociales.

¡Atención! Bonos Patria del 19 al 24 de octubre: Conoce los montos y quiénes cobran

¡Atención! Bonos Patria del 19 al 24 de octubre: Conoce los montos y quiénes cobran

Entre los pagos reportados para esta semana figuran el Ingreso Integral para jubilados, el Bono de Corresponsabilidad y Formación, el Bono de Contingencia y el estipendio de Somos Venezuela. Conoce los montos difundidos, quiénes podrían recibir estas asignaciones y cómo consultar el Monedero Patria, teniendo en cuenta que las fechas y los pagos deben confirmarse a través de los canales oficiales.

Según un cronograma difundido por medios nacionales, las entregas se realizarían de manera gradual y estarían sujetas a las condiciones de cada beneficiario. Los montos publicados son referenciales y deben confirmarse en los canales oficiales del Sistema Patria.

¿Qué bonos se esperan del 19 al 24 de octubre?

Entre las asignaciones reportadas para este período se encuentran las siguientes:

1. Ingreso Integral para jubilados

El cronograma difundido contempla el pago del Ingreso Integral para jubilados de distintas instituciones públicas.

Para los jubilados que no reciben cestaticket, se reporta un monto de Bs. 116.641, equivalente a 133 dólares según la tasa de cambio utilizada en la información publicada. La acreditación dependería del organismo al que pertenezca cada beneficiario y del calendario de distribución.

2. Bono de Corresponsabilidad y Formación

El Bono de Corresponsabilidad y Formación estaría dirigido al personal incluido en nóminas especiales, entre ellos docentes vinculados a procesos formativos de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM).

No se dispone de un monto único confirmado para todos los posibles beneficiarios. Por ello, cada trabajador debe consultar las notificaciones de su cuenta y esperar la información correspondiente a su institución.

3. Bono de Contingencia

El Bono de Contingencia también figura entre las asignaciones previstas para usuarios que cumplen las condiciones de este programa de apoyo.

La entrega no implica que todos los registrados recibirán un nuevo abono durante esta semana. La asignación debe verificarse individualmente en el Monedero Patria.

4. Estipendio del Movimiento Somos Venezuela

Para los integrantes del Movimiento Social Somos Venezuela, se han difundido montos estimados de entre Bs. 4.756 y Bs. 5.012,50.

Estas cifras deben considerarse referenciales hasta que se confirme el depósito correspondiente y se pueda revisar el importe acreditado en cada cuenta.

¿Cuándo pagan la pensión del IVSS y el ingreso para pensionados?

La información difundida también menciona el miércoles 21 de octubre como fecha prevista para el pago de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por Bs. 130, junto con una asignación complementaria de 70 dólares a través de Patria.

Sin embargo, es importante distinguir ambos conceptos: la pensión base del IVSS y el ingreso complementario gestionado mediante la Plataforma Patria son pagos diferentes.

Antes de publicar una fecha como confirmada, conviene verificar el anuncio oficial del IVSS y la información vigente para el período correspondiente. Algunos reportes señalan que el pago del 21 de octubre se relacionaría con la pensión de noviembre, por lo que debe aclararse el mes al que corresponde la asignación.

¿Cómo saber si recibiste un bono en el Sistema Patria?

Para comprobar si tienes una asignación disponible, sigue estos pasos:

Ingresa directamente a https://www.patria.org.ve/. Inicia sesión con tus datos personales. Abre la sección Monedero y revisa los movimientos recientes. Consulta las notificaciones disponibles en la plataforma. Verifica la información mediante los canales oficiales antes de compartirla o realizar cualquier trámite.

Los reportes indican que las notificaciones pueden llegar mediante mensajes de texto desde el número corto 3532 o a través de la aplicación veMonedero. No obstante, la confirmación definitiva es la que aparece en la cuenta del beneficiario.

¿Los bonos se depositan el mismo día para todos?

No necesariamente. Las asignaciones pueden realizarse por etapas, según el programa social, la institución y los criterios establecidos para cada nómina.

Por eso, si un bono no aparece en tu Monedero Patria, revisa nuevamente más tarde y consulta los anuncios oficiales. No compartas contraseñas ni códigos de seguridad con terceros que prometan adelantar o activar pagos.

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Preguntas frecuentes sobre los bonos Patria octubre 2026

¿Qué bonos podrían pagar esta semana?

Los reportes mencionan el Ingreso Integral para jubilados, el Bono de Corresponsabilidad y Formación, el Bono de Contingencia y el estipendio de Somos Venezuela.

¿Cuánto recibirán los jubilados sin cestaticket?

La cifra difundida es de Bs. 116.641, equivalente a 133 dólares según la tasa de cambio utilizada en ese reporte. El monto debe verificarse en la cuenta personal.

¿Cuál es el monto del estipendio de Somos Venezuela?

Se han reportado cantidades de entre Bs. 4.756 y Bs. 5.012,50, sujetas a confirmación.

¿Cómo se confirma el pago?

Ingresa a patria.org.ve y consulta el Monedero y las notificaciones. No te guíes únicamente por mensajes reenviados en redes sociales.

¿El pago de la pensión del IVSS es el mismo bono de Patria?

No. La pensión base del IVSS y el ingreso complementario para pensionados son asignaciones distintas, aunque puedan coincidir en fechas de pago.

Importante: las fechas y cantidades de este cronograma deben tratarse como reportadas o previstas hasta que exista confirmación oficial. Consulta tu cuenta del Sistema Patria para conocer si tienes una asignación acreditada.