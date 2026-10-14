Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026, con un monto reportado de Bs. 4.893,80 para estudiantes de educación superior en Venezuela.

¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto

¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto

La asignación, difundida por el Canal Patria Digital, se acredita de manera progresiva a los beneficiarios registrados, quienes pueden consultar el depósito en su Monedero Patria o mediante la aplicación veMonedero.

El pago de la Beca Universitaria octubre 2026 comenzó este martes 13 de octubre a través del Sistema Patria, con una asignación reportada de Bs. 4.893,80 para estudiantes de educación superior en Venezuela.

Según la información difundida por el Canal Patria Digital, el depósito se realiza de manera directa y progresiva a los usuarios registrados. Los beneficiarios pueden consultar la acreditación mediante la Plataforma Patria o la aplicación veMonedero.

Beca Universitaria octubre 2026: ¿Cuál es el monto?

El monto reportado para la Beca Universitaria correspondiente a octubre es de Bs. 4.893,80.

La asignación está dirigida a estudiantes universitarios incorporados al programa. Como ocurre con otros pagos de la plataforma, la acreditación puede reflejarse de forma progresiva, por lo que no todos los beneficiarios necesariamente reciben la notificación al mismo tiempo.

Beca Universitaria por Patria

¿Cómo consultar el pago de la Beca Universitaria por Patria?

Los estudiantes pueden seguir estos pasos para comprobar si recibieron el pago Beca Universitaria por Patria:

Ingresa a la Plataforma Patria desde su portal oficial. Accede con tu número de cédula y contraseña. Revisa el saldo y los movimientos del Monedero Patria. Consulta las notificaciones recibidas en la plataforma. También puedes verificar la información disponible en la aplicación veMonedero.

Los avisos de asignación pueden llegar mediante mensajes de texto o notificaciones de la aplicación. Recuerda ingresar únicamente a los canales oficiales y no compartir tus claves ni códigos de verificación.

Bonos entregados por el Sistema Patria en octubre de 2026

Durante los primeros días de octubre se han reportado distintas asignaciones a través de la plataforma. Entre los pagos mencionados se encuentran los siguientes:

Fecha reportada Bono o asignación Monto reportado 1 de octubre Cultores Populares Bs. 13.050,00 1 de octubre Corresponsabilidad y Formación Bs. 172.000,00 5 de octubre Bono Único Familiar Bs. 13.050,00 5 de octubre Corresponsabilidad y Formación Bs. 103.200,00 6 de octubre Bono de Contingencia Bs. 652.500,00 9 de octubre Corresponsabilidad y Formación Bs. 103.200,00 13 de octubre Beca Universitaria Bs. 4.893,80

Los montos de la tabla corresponden a los reportes proporcionados y pueden variar según el beneficio y el grupo de destinatarios. Para confirmar una asignación individual, es recomendable revisar el Monedero Patria.

¿Qué se puede hacer con el dinero de la beca?

Una vez acreditados, los recursos disponibles pueden utilizarse según las opciones habilitadas en la Plataforma Patria. Entre ellas pueden encontrarse transferencias a cuentas bancarias y pagos de servicios, de acuerdo con las funciones disponibles para cada usuario.

Preguntas frecuentes sobre el pago del bono octubre 2026 y la Beca Universitaria

¿Cuánto paga la Beca Universitaria en octubre de 2026?

El monto reportado es de Bs. 4.893,80.

¿Quiénes reciben este estipendio?

Está dirigido a estudiantes de educación superior registrados y seleccionados para recibir la asignación.

¿Cuándo comenzó el pago del bono octubre 2026?

Según la información suministrada por el Canal Patria Digital, el proceso comenzó el martes 13 de octubre de 2026.

¿Cómo saber si recibí la beca?

Consulta el Monedero Patria y las notificaciones de tu cuenta. También puedes revisar la aplicación veMonedero.

¿Todos los estudiantes reciben el pago el mismo día?

No necesariamente. La acreditación puede realizarse de forma progresiva y depende de la asignación correspondiente a cada beneficiario.