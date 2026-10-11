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¡Atención estudiantes! Abren registro para las becas universitarias de $40 y $60 por Patria

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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¡Atención estudiantes! MPPEU anuncia becas universitarias de $40 y $60 por Patria
¡Atención estudiantes! MPPEU anuncia becas universitarias de $40 y $60 por Patria

El Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas habilitó un nuevo portal de registro para estudiantes y preparadores universitarios en Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) informó que la primera etapa de postulaciones estará disponible del 9 al 16 de octubre de 2026.

Contenido
¡Atención estudiantes! MPPEU anuncia becas universitarias de $40 y $60 por Patria
El MPPEU habilitó el portal para postularse al Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas, con nuevas asignaciones previstas a partir de noviembre.

La iniciativa contempla asignaciones mensuales de 40 dólares para estudiantes regulares y 60 dólares para preparadores universitarios, que se entregarán mediante el Sistema Patria a partir de noviembre, según reportes publicados sobre el anuncio ministerial.

¿Dónde registrarse para las becas universitarias del MPPEU?

Los interesados deben realizar la postulación a través del portal oficial del Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas:

Ingresa al portal oficial de becas universitarias

El proceso de registro de esta primera etapa está previsto hasta el 16 de octubre de 2026. Por ello, los aspirantes deben revisar sus datos y completar la solicitud dentro del plazo establecido.

Nuevos montos de las becas universitarias por Sistema Patria

El nuevo esquema de las becas universitarias por Sistema Patria contempla dos montos mensuales, según la modalidad del beneficio:

Tipo de beneficiarioAsignación mensual anunciada
Estudiantes universitarios$40
Preparadores universitarios$60

De acuerdo con la información publicada sobre el programa, los nuevos montos comenzarán a aplicarse en noviembre de 2026. El equivalente en bolívares dependerá de la tasa de conversión que corresponda al momento del pago.

¿Cómo se distribuirán las becas universitarias?

La asignación de los cupos se organizará de acuerdo con cuatro criterios principales:

  • 50 % por situación socioeconómica: para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
  • 25 % por excelencia académica: dirigido a quienes destaquen por su rendimiento.
  • 15 % por mérito deportivo y cultural: para estudiantes que representen a sus instituciones en estas áreas.
  • 10 % para preparadores universitarios: destinado a quienes apoyan las actividades académicas y docentes.

La selección contempla la verificación de la información suministrada por los aspirantes mediante sistemas oficiales, entre ellos la Plataforma Patria y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

MPPEU activa portal del Programa Nacional de Becas Universitarias y establece nuevos montos de asignación
MPPEU activa portal del Programa Nacional de Becas Universitarias y establece nuevos montos de asignación

Requisitos para solicitar una beca universitaria

Según la información difundida sobre el programa, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones generales:

  • Ser venezolanos o extranjeros con residencia permanente.
  • Tener entre 17 y 30 años, salvo las excepciones contempladas.
  • Estar inscritos en una institución de educación universitaria reconocida por el MPPEU.
  • No poseer otro título de educación superior.
  • No recibir otra beca de manutención total.

En el caso de los preparadores universitarios, se exige un promedio académico mínimo de 15 puntos sobre 20 y progresión regular en los estudios. Para las modalidades deportivas y culturales, se debe acreditar la participación correspondiente.

¿Cómo se recibe el pago de las becas por Patria?

Las asignaciones anunciadas se gestionarán mediante el Sistema Patria. Una vez completado el registro, los aspirantes deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales sobre la evaluación de las solicitudes y la adjudicación de los beneficios.

Es importante tener presente que registrarse no garantiza automáticamente la aprobación de la beca. La selección dependerá del cumplimiento de los requisitos y de los criterios establecidos por el programa.

Además, utiliza únicamente el portal oficial becasuniversitarias.mppeu.gob.ve. No compartas claves bancarias, códigos recibidos por SMS ni datos financieros con páginas o personas que prometan aprobar la beca a cambio de información personal.

Sistema Sistema Patria beca universitaria 2026
Sistema Patria beca universitaria 2026

Preguntas frecuentes sobre las becas universitarias 2026

¿Cuánto pagarán las becas universitarias?

La asignación anunciada es de $40 mensuales para estudiantes regulares y $60 para preparadores universitarios, a través del Sistema Patria.

¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

La primera etapa de postulaciones está prevista del 9 al 16 de octubre de 2026.

¿Cuál es el portal oficial para registrarse?

Los aspirantes pueden ingresar a becasuniversitarias.mppeu.gob.ve.

¿Cuándo comenzarán los nuevos pagos?

Según los reportes sobre el anuncio del MPPEU, el nuevo esquema de asignaciones se hará efectivo a partir de noviembre de 2026.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

Pueden postularse estudiantes que cumplan las condiciones de nacionalidad o residencia, edad, inscripción universitaria y demás requisitos del programa. Los preparadores y beneficiarios por mérito deportivo o cultural deben cumplir condiciones adicionales.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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