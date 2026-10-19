Servando y Florentino repiten la fórmula de 1997: presentaron «K-Bron», el primer sencillo de su Lado B.

Después de casi tres décadas los hermanos Servando y Florentino se unen al reconocido productor Sergio George para presentar “K-Bron”, el primer sencillo de “Se Buscan: Vivos o Inmortales” (Lado B).

Se trata de un lanzamiento que no solo marca el comienzo de la segunda parte de su más reciente proyecto discográfico, también representa un reencuentro histórico con una de las figuras fundamentales en los inicios de su carrera como dúo.

La historia de esta colaboración se remonta a 1997, cuando, tras su salida de Salserín, Servando y Florentino iniciaban una nueva etapa artística con el lanzamiento de “Los Primera”, su primer álbum de estudio como dúo, que contó con la producción de Sergio George.

Servando y Florentino repiten la fórmula de 1997: presentaron «K-Bron», el primer sencillo de su Lado B

De aquella unión nacieron canciones que se convirtieron en referentes de su trayectoria, como: “Una Fan Enamorada”, “Primer Amor”, “Alíviame” y “Con Ella No”, temas que marcaron a toda una generación y contribuyeron a proyectar internacionalmente a Servando y Florentino.

LA FÓRMULA DE 1997 VUELVE AL ESTUDIO

Luego de casi tres décadas, la fórmula de 1997 vuelve a encontrarse en el estudio. Sergio George, reconocido por su trayectoria como productor de algunas de las figuras más importantes de la música latina, regresa a trabajar con los hermanos Primera en un momento especialmente significativo de su carrera.

Lo que comenzó como una colaboración fundamental en sus primeros años como dúo hoy se transforma en un nuevo capítulo musical, que reúne la experiencia adquirida a lo largo de los años con la esencia salsera que los dio a conocer.

El reencuentro llega después de la gran recepción de “Se Buscan: Vivos o Inmortales” (Lado A), la primera parte de un proyecto que ha marcado una nueva etapa para los artistas venezolanos.

Con una propuesta que recupera sus raíces musicales y las conecta con sonidos contemporáneos, el álbum reunió colaboraciones con Rawayana, Maelo Ruiz, Neutro Shorty y Porfi Baloa, reafirmando la versatilidad de los hermanos Primera y su capacidad de conectar con distintas generaciones.

El impacto del Lado A también se ha reflejado en los escenarios a través de “Se Buscan: Vivos o Inmortales World Tour, una gira que ha llevado su música a diferentes ciudades y ha demostrado la vigencia de un repertorio que continúa acompañando a sus seguidores después de tantos años.

CON «K-BRON» ABREN EL LADO B DE MANERA OFICIAL

Este nuevo sencillo, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música, representa el primer adelanto de una segunda entrega discográfica que dará continuidad al universo musical de Se Buscan: Vivos o Inmortales. La participación de Sergio George aporta, además, un significado especial al lanzamiento: la oportunidad de volver a reunir a quienes, en 1997, fueron parte de la creación de uno de los álbumes más recordados de la historia musical del dúo.

El estreno llega en un momento clave, justo antes de que Servando y Florentino emprendan una nueva etapa de su gira internacional por Europa, donde se reencontrarán con su público y continuarán llevando a los escenarios el repertorio que ha acompañado esta nueva era de su carrera.

Con “K-Bron”, los hermanos Primera no solo presentan nueva música, sino que vuelven al origen de una historia que comenzó hace casi 30 años. Una colaboración que conecta dos momentos fundamentales de su trayectoria y que demuestra cómo aquella fórmula musical que los acompañó en sus inicios encuentra hoy una nueva oportunidad para seguir evolucionando.

En 1997, Sergio George y Servando y Florentino hicieron historia con Los Primera. En 2026, vuelven a reunirse para escribir un nuevo capítulo con “K-Bron.