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Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años
Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años

El mundo de la belleza, la moda y el entretenimiento en Venezuela se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de la destacada modelo y exreina de belleza margariteña Stefany Merlin, quien perdió la vida a los 35 años de edad luego de batallar contra un avanzado cáncer de páncreas.

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Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años
Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años

Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años

La lamentable noticia fue difundida por el historiador y especialista en certámenes de belleza Toni Hidalgo a través de sus plataformas digitales.

«Cumplo con el triste deber de informar que hoy falleció, a la edad de 35 años y a consecuencia de un cáncer avanzado de páncreas, Stefany Merlin, Miss Barinas y Miss Inspiración», expresó Hidalgo en sus redes sociales, desatando una ola de condolencias en el gremio.

Una destacada trayectoria con sello insular

Stefany, nacida en la población de Pampatar, municipio Maneiro, el 26 de octubre de 1990, llevó con orgullo sus raíces neoespartanas y dejó en alto el nombre de Venezuela en exigentes pasarelas e importantes escenarios internacionales:

  • 2015: Representó con éxito al país en el certamen Miss Face of Beauty International, celebrado en Taiwán, donde logró posicionarse como la cuarta finalista.
  • 2016: Compitió en el Miss World Next Top Model, alzándose con los reconocimientos especiales de Miss Bikini y Miss South America.

La pasión por las pasarelas y el orgullo del modelaje formaban parte de su legado familiar. Stefany era hija de Helena Merlin, quien también representó al estado Barinas y figuró como tercera finalista en el máximo certamen de la belleza nacional en el año 1975.

Desde la redacción de Reporte Confidencial expresamos nuestras más sinceras palabras de condolencia a sus familiares, allegados y a la comunidad de Pampatar ante tan irreparable pérdida.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

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