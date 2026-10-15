El inesperado agradecimiento de Shakira a su expareja en medio de su último concierto en España.

La cantante Shakira cerró con éxito su residencia de 13 conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Macondo Park, Madrid.

El inesperado agradecimiento de Shakira a su expareja en medio de su último concierto en España

Con un emotivo concierto, la colombiana agradeció el apoyo a su ex Antonio de la Rúa. «Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado, y me ha apoyado durante toda la gira y me ha ayudado muchísimo durante toda la gira, y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de macondo park, porque en la vida todo se transforma como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo del alma Antonio de la Rúa, gracias».

Vale recordar que Shakira y Antonio de la Rúa compartieron una relación amorosa de aproximadamente 11 años, desde que se conocieron en Buenos Aires en el año 2000, hasta su separación anunciada en enero de 2011.

Aunque no tuvieron hijos juntos, mantuvieron una relación profesional durante un tiempo, a pesar de algunas disputas legales posteriores que eventualmente se resolvieron.

LOS USUARIOS NO DUDARON DE DARLE EL APOYO

La artista también agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional durante sus 30 años de carrera, así como a los artistas invitados, su equipo, Sony Music y Live Nation.

En la última noche, subieron al escenario Maluma, Beéle, Dani Martín, Laura Pausini y Bizarrap.

Shakira destacó que la energía de sus fans le permitió salir cada noche con «alegría total y el corazón lleno», disfrutando cada actuación como si fuera el inicio de su carrera.