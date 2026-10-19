PrincipalesPolítica - OpiniónPolítica y Opinión

Katie Zacharia dejó de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca tras una semana en el cargo

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
8 Vistas
3 Min Lectura
Katie Zacharia dejó de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca tras una semana en el cargo
Katie Zacharia dejó de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca tras una semana en el cargo

Katie Zacharia dejó de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca tras una semana en el cargo.

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes después de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirmó a EFE un funcionario.

«Katie Zacharia está en proceso de dejar el cargo de secretaria de prensa», declaró sin especificar si había dimitido o había sido cesada, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugiriera que dejara el cargo.

Katie Zacharia dejó de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca tras una semana en el cargo

«Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía’», declaró hoy Trump que adelantó que hablaría con la portavoz.

«¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto», dijo el presidente ante los periodistas, antes de añadir que dejaría «que ella tome esa decisión».

Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.

El mandatario anunció el nombramiento de su nueva portavoz el viernes 9 de octubre.

La primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

También tuvo dificultades para responder a algunas cuestiones, como una sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

A las críticas por su debut se sumaron las dudas sobre su trayectoria profesional. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

Este viernes, Zacharia volvió a defenderse en una entrevista con Fox News, donde argumentó que su función es «representar al presidente ante la prensa» y no ejercer como abogada de la Casa Blanca.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar una pena mínima de 50 años de cárcel
Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar una pena mínima de 50 años de cárcel
Un nuevo informe reveló la preocupante disminución de la fauna silvestre en Venezuela durante los últimos 50 años
Un nuevo informe reveló la preocupante disminución de la fauna silvestre en Venezuela durante los últimos 50 años
Diosdado Cabello convocó marcha para el 22-Oct
Diosdado Cabello convocó marcha para el 22-Oct
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Atención! Bonos Patria octubre 2026: Conoce quiénes cobran del 19 al 24
¡Atención! Bonos Patria del 19 al 24 de octubre: Conoce los montos y quiénes cobran
Bonos Economía Principales
Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años
Fallece la modelo margariteña Stefany Merlin a los 35 años
Regionales Entretenimiento Nueva Esparta Principales
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Nacionales
BCV | Dólar se cotiza en Bs. 881,87 y el euro en Bs. 988,97
Cotización oficial del dólar y euro para este lunes 19 de octubre: precio fijado por el BCV
Economía Dólar BCV Principales
ZODI Nueva Esparta pone freno al uso nocturno de playas y fija horario límite para bañistas
ZODI Nueva Esparta pone freno al uso nocturno de playas y fija horario límite para bañistas +VIDEO
Regionales Nueva Esparta Principales
Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda
Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda
Nacionales Principales Sucesos
Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
Internacionales Principales
Tiroteo en metro de New York dejó un muerto y desató el pánico entre los pasajeros en la estación de Manhattan
Tiroteo en metro de New York dejó un muerto y desató el pánico entre los pasajeros en la estación de Manhattan
Principales Internacionales

Anunciantes

Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales

También podría gustarte