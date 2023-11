Leones volvió a derrotar a Cardenales

Leones del Caracas derrotó a Cardenales de Lara en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, tras vencerlos por segundo día consecutivo, esta vez con pizarra de 11-2. El conjunto capitalino se apoyó en la buena racha de Gabriel Noriega para imponerse en su nueva cueva y alejarse en lo más alto de la clasificación.

Los melenudos a la cabeza

Caracas ganó por quinta vez seguida y exhibe récord de 6-1 en sus últimos siete desafíos. Mientras que superó 17-5 en la serie a los pájaros rojos, que llegaron a la capital del país con el mejor pitcheo de la liga (3.11).

En la parte alta del segundo inning, los crepusculares comenzaron de buena manera con un doblete de Yoel Yanqui, que impulsó a Jermaine Palacios hasta la goma, anotando la primera rayita del encuentro. Pero la toletería de los melenudos tenía otros planes para el choque, pues en el cierre del mismo capítulo, José Rondón igualó las acciones con su quinto vuelacerca de la temporada.

Oswald Peraza siguió con su primer doblete de la campaña y remolcó a Aldrem Corredor. Posteriormente, Eliézer Alfonzo Jr. y Gabriel Noriega sacudieron sencillos consecutivos para empujar un par de anotaciones adicionales. Mientras que Harold Castro se sacrificó con elevado al jardín central para permitirle a Isaías Tejeda, en jugada de pisar y correr, llegar hasta la goma con la quinta raya para el marcador.

“Primero darle gracias a Dios porque me he mantenido saludable y cada vez que el mánager me necesita, poder salir a hacer el trabajo”, reconoció Eliézer Alfonzo Jr., en una entrevista con el circuito radial de Leones.

“Antes del encuentro hay una preparación con Wilson (Álvarez), (José) Alguacil, Kevin Nieves que es el instructor de los catchers y Gabriel Lino, que me ha ayudado bastante también. Eso me ha servido para llevar el juego de una buena manera”, comentó.

Para el tercer y quinto tramo, los Leones ampliaron la ventaja con otras cuatro carreras. En el séptimo episodio, Yoel Yanqui empalmó su primer batazo de vuelta completa en la zafra, para maquillar un poco el resultado. Pero, César Hernández, logró un triple con dos hombres en circulación, para pintar cifras definitivas al cotejo.

Eliézer Alfonzo tuvo una noche perfecta con el madero y volvió a destacarse detrás del plato

La victoria fue para el relevista Wilfredo Boscán (2-0), quien actuó por espacio de 2.0 innings inmaculados, no permitió hits ni carreras, además, no caminó a ningún contrario. Por su parte, el abridor por el Cardenales, Héctor Rodríguez (2-1) cargó con la derrota en el Monumental, luego de conceder tres imparables, cinco rayitas libres de suciedad y dos boletos en apenas 1.0 entrada.

“Agradecido con Leones del Caracas por la oportunidad. Sí, estamos trabajando para cuando me necesiten, sacar los outs. Hoy se dieron los resultados”, sentenció Boscán, que llegó a las práctic de Leones como invitado. “Estamos trabajando los pitcheos secundarios y con mi sinker, que es mi mejor lanzamiento”, soltó.

El más destacado por los melenudos, como ya empieza a hacerse costumbre, fue Gabriel Noriega. El infielder tuvo otra increíble noche en la ofensiva, registró de 3-3 con un doblete, trío de carreras remolcadas y una anotada.

“Contento de conectar ese batazo para ayudar al equipo, que es lo más importante”, dijo Noriega en una entrevista realizada en la transmisión de Simpletv. “El pitcheo y el bateo están muy bien, tenemos que seguir trabajando para conseguir más triunfos y pasar a los playoffs”.

“La defensa también es importante para ayudar al pitcher, con una buena defensa también se ganan los juegos”, puntualizó. “Es importante ganar estos juegos a principio de temporada, para sacar el mayor trecho posible”.

Wilfredo Tovar, que llegó como invitado a las prácticas de Leones, mejoró su récord a 2-0