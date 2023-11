Girona realiza remontada épica, se impone y se afianza como líder de LaLiga

En un emocionante partido disputado en el Estadio de Vallecas en Madrid, el Girona, dirigido por el venezolano Yangel Herrera, logró remontar un gol tempranero y vencer al Rayo Vallecano por 2-1. Con este triunfo, el equipo se aseguró mantenerse en la posición de liderazgo de LaLiga al finalizar la jornada 13 de la temporada.

El encuentro comenzó con el Rayo Vallecano tomando ventaja en el minuto 5 gracias a un gol de Álvaro García. Sin embargo, el Girona no se dio por vencido y poco a poco comenzó a inclinar la balanza a su favor. El empate llegó ocho minutos antes del descanso con un gol de Artem Dovbyk y en el minuto 65 de la segunda parte, Sávio Moreira selló la remontada.

Es importante destacar la destacada actuación de Yangel Herrera, quien jugó todo el partido. Aunque estuvo cerca de marcar en el minuto 71, su disparo fue desviado por el portero rival. A pesar de ello, el mediocentro venezolano tuvo una gran actuación al dar tres pases clave, recuperar ocho balones y ganar 12 duelos contra los rivales, según datos de LaLiga.

Con este resultado, el Girona llega a un total de 34 puntos y mantiene una cómoda distancia con el cuarto puesto ocupado por el Real Madrid. Sin duda, ha sido un comienzo de ensueño para un equipo que hace apenas dos temporadas se encontraba en segunda división.

En el resto de la jornada, se destacaron los siguientes encuentros:

– Athletic 4-3 Celta de Vigo (viernes)

– Almería vs. Real Sociedad

– Osasuna vs. U.D. Las Palmas

– Granada vs. Getafe

– Real Madrid vs. Valencia CF

El Girona continúa sorprendiendo en LaLiga y se consolida como uno de los equipos a seguir en esta temporada.