Caribes traza el camino hacia la quinta semana

Caribes de Anzoátegui elige abridores para la quinta semana de la LVBP

Caribes de Anzoátegui, el equipo de béisbol profesional venezolano, ha seleccionado a sus abridores para la quinta semana del campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Con el objetivo de mejorar su posición en la tabla de posiciones, Caribes ha planificado cuidadosamente su rotación de lanzadores para los siete juegos que disputarán esta semana.

A continuación, se presentan los nombres de los lanzadores que iniciarán cada uno de los compromisos:

– Martes 14 vs Tiburones: Luis Escobar (lanzador derecho)

– Miércoles 15 vs Tigres: Édgar Escobar (lanzador derecho)

– Jueves 16 vs Cardenales: David Richardson (lanzador derecho)

– Viernes 17 vs Cardenales: Jesús Paricaguan (lanzador derecho)

– Sábado 18 vs Bravos (doble tanda): por definir

– Domingo 19 vs Leones: Luis Escobar (lanzador derecho)

Con estos lanzadores al frente, Caribes busca mejorar su récord actual de 6-10 y acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones. Actualmente, se encuentran a juego y medio del cuarto lugar, que otorga la clasificación directa al Round Robin, y a seis y medio juegos de la cima.

La elección de los abridores refleja la estrategia del equipo para asegurar una sólida actuación en cada juego. Además, demuestra la determinación de Caribes de Anzoátegui por alcanzar sus metas en esta temporada de la LVBP.

Fuente: Caribes de Anzoátegui.