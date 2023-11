La tercera jornada del Futsal se cierra con emocionantes empates

Par de partidos cerraron la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga FUTVE Futsal, ambos terminando con igualdad en el marcador. Bolívar y Monagas empataron en Guayana, mientras que en Puerto La Cruz, Gladiadores y Llaneros hicieron lo propio.

En el encuentro entre Bolívar SC y Monagas Futsal Club, disputado en el Gimnasio Hermanas González, el equipo visitante logró rescatar un punto. Durante la primera mitad, Monagas controló el juego y se adelantó en el marcador con un gol del juvenil Francisco Mota. Luego, al minuto 17, José Pérez anotó el segundo gol para Monagas tras un pase de Wilfredo “El Policía” Gómez. Sin embargo, antes del descanso, Bolívar descontó con un remate de José Benaventi. Finalmente, el empate llegó en el segundo tiempo con un gol de José Ríos, marcando el definitivo 2-2.

Por otro lado, en el partido entre Gladiadores de Anzoátegui y Llaneros de Guárico, que marcó el estreno de Gladiadores en casa, el resultado también fue un empate 2-2. Esban Sánchez abrió el marcador a favor de los locales en el primer tiempo, pero Llaneros respondió con un doblete de Jorge Sánchez, adelantándose en el marcador. Sin embargo, Maikord Brito logró igualar el marcador con un potente remate.

Con estos dos partidos, concluyó la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga FUTVE Futsal. En el Grupo A, Tigres y ACM 97 lideran con 3 puntos, mientras que Santa Bárbara y Titanes se encuentran sin puntos. En el Grupo B, Centauros es primero con 3 puntos, seguido por Mundo Factory y Piratas con un punto, y Candelero sin puntos. En el Grupo C, Gladiadores y Bolívar lideran con 5 puntos, seguidos por Monagas con 4 puntos y Llaneros con un punto.

La cuarta jornada del torneo comenzará este martes con cuatro compromisos:

– Tigres Fútsal Vs Santa Bárbara FC

– ACM 97 Vs Titanes de Lara

– CD Candelero Vs Piratas de La Guaira

– Centauros de Caracas Vs CD Mundo Factory