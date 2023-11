¡Atención a los fans de Karol G! Las entradas para la segunda fecha de su concierto estarán disponibles en el Estadio Monumental.

Venezuela News

La venta de las entradas para la segunda fecha del concierto de Karol G en Venezuela está a punto de comenzar. A partir del 15 de noviembre, los fanáticos podrán adquirir sus boletos en las taquillas del estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, en La Rinconada. Ya no se realizará la compra presencial en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

A través de sus redes sociales, la empresa Ticketmundo y pppmusicvzla informaron a los seguidores de la “Bichota” que las entradas estarán disponibles a partir de las 8:00 am del miércoles 15 de noviembre, tanto en la página web como en el estadio. Además, se habilitarán el doble de taquillas para agilizar el proceso y brindar mayor comodidad a los asistentes. Cabe destacar que el límite de entradas por persona es de 6.

Es importante recordar que no se realizará venta por correo, Instagram o WhatsApp, según lo señalado por la empresa.

Normas para la venta de las entradas:

– Para acceder a la compra, se entregará un brazalete por persona.

– No se permitirá el ingreso de personas que no cuenten con dicho brazalete.

– Se establecerá un protocolo de venta para asegurar la organización del proceso.

– Es necesario llevar la cédula o pasaporte para realizar la compra.

– Se venderán como máximo 6 entradas por persona.

– Solo podrá ingresar la persona que realice la compra, no se permitirá el ingreso de acompañantes.

– No se aceptará el pago con más de una tarjeta.

– No habrá taquillas preferenciales.

– Solo se validarán los pagos realizados en las cuentas autorizadas.

– Se establecerá un tiempo límite para la compra.

– Los menores de edad deben asistir con un representante.

