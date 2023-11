Denuncian a impostor de Messi por abusar de 23 mujeres

Reza Parastesh, conocido popularmente como “falso Messi”, es un joven iraní que se hizo famoso por su parecido físico con el futbolista argentino, Lionel Messi, y ha sido acusado por 23 mujeres de su país que aseguran haber sido contactadas por él con propósitos sexuales.

Las mujeres aseguran que Parastesh aprovechó su semejanza con el crack argentino para mantener relaciones sexuales con ellas, según informan los medios.

Parastesh cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y es conocido popularmente como el “falso Messi”. Él niega rotundamente haber mantenido encuentros íntimos con mujeres usando su parecido con el “10” argentino como excusa.

De acuerdo al iraní, los señalamientos en su contra son solo una ‘fake news’ que se salió de control.

Además, Parastesh señala que si fuera verdad que mantuvo relaciones sexuales con las 23 mujeres, habría habido un escándalo que involucraría al verdadero Messi. Por lo tanto, no encuentra lógica en las acusaciones.

Asimismo, el joven denunció que tras la difusión de estas acusaciones ha sufrido un fuerte acoso tanto en su contra como hacia su círculo más cercano.

“Mi familia se ha visto severamente afectada por estas noticias falsas. Pido no jugar con la reputación de la gente de esta forma”, declaró indignado.

Finalmente, advirtió que no sigan proliferando este tipo de informaciones erróneas, ya que podrían conllevar problemas legales. “Sería un desastre si me enjuician injustamente por algo que no hice. Mi nombre quedaría manchado para siempre”, lamentó Reza Parastesh.