¡Atención! Ya está disponible el Bono de Fin de Año contra la Guerra Económica

¡Atención! Comenzó la entrega del Bono de Fin de Año contra la Guerra Económica

El Gobierno nacional ha iniciado la distribución del Bono de Fin de Año contra la Guerra Económica a los trabajadores del sector público, tanto activos como jubilados. El monto del beneficio, que asciende a 1.415 bolívares, ha sido depositado en el Monedero Patria, la billetera virtual de la Plataforma Patria.

El Sistema Patria envía un mensaje a los beneficiarios a través del número 67373 para informarles que han recibido un crédito de 1.415 bolívares como parte del programa “Fin de Año contra la Guerra Económica”.

Posteriormente, los beneficiarios tendrán la opción de decidir qué hacer con el monto recibido. Podrán dejarlo en la misma plataforma o transferirlo a otras cuentas bancarias.

Para realizar cualquiera de estas operaciones, los beneficiarios deben seguir unos sencillos pasos dentro de la aplicación:

Pasos para aceptar el Bono Guerra Económica

Inicie sesión en el Sistema Patria para disfrutar del Bono de Fin de Año contra la Guerra Económica.

Diríjase a la sección de Monedero y seleccione la opción de Retiro de Fondos en caso de que desee transferir el dinero al sistema bancario.

Elija el monedero de origen, que en este caso será el propio, indique el monto de 1.415 bolívares y seleccione el destino. Tendrá la opción de mantenerlo en Patria o enviarlo a otra cuenta.

Ejecute la operación presionando el botón de Continuar y luego Aceptar.

El sistema confirmará automáticamente la transacción como completada con éxito.

De esta forma, los beneficiarios del bono podrán disponer fácilmente del dinero recibido directamente desde su cuenta en la Plataforma Patria o mantenerlo en la aplicación como método de ahorro.

Con información de venezuela-news.com