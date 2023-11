Venezolanos en Islandia se movilizan en protesta contra las deportaciones

Un grupo de venezolanos protestó en Islandia el viernes 17 de noviembre después de la deportación de un grupo de connacionales desde ese país europeo hasta Caracas.

En un video compartido por el periodista Melanio Escobar y cedido por la comunicadora Carla Angola, los migrantes denunciaron que a quienes viajaron a la capital venezolana los detuvieron por un día.

Se concentraron a las afueras de las instalaciones de la oficina de migración de ese país, en el norte de Europa, desde donde detallaron cómo fue el vuelo charter en el que deportaron a 155 adultos y 25 niños a Venezuela.

Dijeron que el pasado 15 de noviembre detuvieron arbitrariamente a quienes Islandia obligó a volver al país, a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas.

Una de las migrantes venezolanas en Islandia leyó parte de un escrito en el que señala que hubo “un operativo multidisciplinario” en el que participaron el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) e Interpol.

“Personas de alta peligrosidad”

Cuestionaron que activaran a estos cuerpos de seguridad al recordar que se hace cuando se recibe a “personas de alta peligrosidad” y no a migrantes venezolanos que se ven forzados a dejar el país por la crisis política, económica y social que se vive en el territorio nacional.

“A estas personas las detuvieron en contra de su voluntad, reteniendo pertenencias como documentos de identidad como pasaportes y antes de su traslado a un centro de detención llamado Negra Hipólita, les hicieron firmar ciertos documentos en blanco, tomaron sus huellas dactilares y los reseñaron, queriendo imputarles un delito de traición a la patria, sin ninguna asesoría legal o información sobre lo que estaban firmando o ninguna información sobre todo este proceso”, indicó.

Contaron que estuvieron más de 24 horas “bajo presión”, “maltrato psicológico” y en varios casos hasta “maltrato físico”. Además, denunciaron que los sometieron a “extorsión, aislamiento y por supuesto violación a la privacidad”.

Llamaron al gobierno islandés a incluir a Venezuela en una lista de países en peligro.

“Queremos levantar la voz al mundo para que sepan que Venezuela no está bien, no está mejorando y no es un país seguro”. Igualmente, señalaron que el gobierno no es garante y no cumple los acuerdos internacionales a los que se compromete.

Qué pasa en Islandia

Islandia reformó su ley de inmigración en marzo de este año cuando el Parlamento introdujo cambios que recibieron críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Uno de ellos establece que quienes piden asilo y el gobierno se los niega pierden sus derechos, que van desde el acceso a una vivienda hasta servicios de asistencia médica, lo que ocurre un mes después de recibir la respuesta negativa de las autoridades.

Los cambios ocurrieron después de un importante aumento en el número de asilo. Pasó de 867 en el año 2019 a 4.500 en 2022, y aunque el año pasado la mayoría se aprobaron (3.455), el cambio en la legislación expulsa a la calle a quienes se les niega la petición.

En el caso de los venezolanos, el año pasado arribaron a Islandia 1.209 personas, la misma cantidad que llegó en el primer semestre de 2023, según El País de España.

Un reportaje de BBC Mundo en 2022 dio cuenta de que entre 2019 y 2021, la población venezolana fue la que recibió más aprobaciones de asilo, mientras que en 2022 solo fue superada por Ucrania.

“En 2019, Islandia aceptó 180 solicitudes de asilo de venezolanos, por encima de otras nacionalidades como iraquíes o sirios. En 2020 ese número, debido a la pandemia, se redujo a 104, pero en 2021 se duplicó respecto de 2019, con 361 casos. Y hasta abril de 2022 ya van 265 solicitudes aprobadas a los venezolanos”, dijo la cadena británica en su sitio web sobre la presencia de venezolanos en ese país.

El diario de tendencia oficialista Últimas Noticias se refirió al vuelo que trajo a 180 venezolanos de Islandia como “un retorno voluntario” que se hizo por medio del Plan Vuelta a la Patria, una iniciativa del gobierno chavista para retornar a connacionales de otros países con aviones de la aerolínea estatal Conviasa.

Con información de Efecto Cocuyo