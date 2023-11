Aumento global de casos de sarampión informado por la OMS

Tras un aumento en los casos de sarampión a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que los contagios han aumentado en un 18% y las muertes en un 43%, como consecuencia de la disminución en la cobertura de vacunación.

Según un informe de la OMS, estas cifras superan las del año 2022, alcanzando un estimado de nueve millones de contagiados y 136 mil muertes, la mayoría de ellos niños.

La OMS ha destacado la importancia de que todas las personas se vacunen para prevenir la enfermedad. En un comunicado, indicaron: “Los casos de sarampión en cualquier lugar representan un riesgo para todos los países y comunidades donde las personas no están vacunadas lo suficiente”.

Asimismo, la organización ha señalado que la tasa mundial de vacunación se encuentra por debajo del 95%, que es el nivel necesario para proteger a las comunidades de los brotes. “Todavía hay 33 millones de niños que no han recibido una dosis de la vacuna contra el sarampión, casi 22 millones no han recibido su primera dosis y otros 11 millones no han recibido su segunda dosis”, agregaron.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Para prevenir su contracción, se recomienda recibir dos dosis de la vacuna contra el sarampión. Es importante destacar que los niños menores de 5 años son especialmente susceptibles a esta enfermedad, por lo que se enfatiza en la importancia de vacunar a todos los niños en todo el mundo.

La OMS hace un llamado a todos los países a vacunarse contra el sarampión y otras enfermedades, con el objetivo de prevenir brotes a nivel mundial.

En otro orden de noticias, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha afirmado que Venezuela ha sido examinada y se encuentra libre de sarampión y rubéola. El último caso confirmado por laboratorio en el país fue en 2019, específicamente en el estado Zulia.

En resumen, es esencial que la población se concientice sobre la importancia de la vacunación para prevenir el sarampión y otras enfermedades. La falta de cobertura de vacunación ha llevado a un aumento significativo en los contagios y las muertes, convirtiéndose en un riesgo para todos los países. Por lo tanto, es fundamental que se tomen medidas para garantizar una alta tasa de vacunación y prevenir brotes a nivel mundial.

Con información de venezuela-news.com