Jeiminson Márquez destaca la importancia de mantener la intensidad ante Brasil

La selección nacional de baloncesto U17 de Venezuela logró clasificar a las semifinales del campeonato suramericano tras una victoria reñida contra Colombia. Este logro marca la primera vez que el equipo venezolano llega a esta instancia desde el año 2007.

El entrenador Iván García ha sido fundamental en el éxito de este conjunto, pero uno de los jugadores destacados ha sido Jeiminson Márquez, quien capturó 12 rebotes y bloqueó cinco tiros en el partido contra Colombia, asegurando así el pase a las semifinales.

“Nos costó un poco en defensa al principio, pero logramos ajustar. Gracias a Dios, conseguimos la victoria”, declaró Márquez al departamento de prensa de la Federación Venezolana de Baloncesto.

Márquez admitió que tuvo momentos de dificultad durante el partido, pero gracias a los consejos del entrenador García, pudo mantener la calma y seguir defendiendo. “A pesar de que las cosas no salían como quería, el coach me dijo que me mantuviera tranquilo y que me concentrara en la defensa. Afortunadamente, pude capturar esa cantidad de rebotes”, explicó Márquez.

Además de sus contribuciones defensivas, Márquez fue responsable de la canasta que le dio la victoria a Venezuela sobre Colombia y el pase a las semifinales.

“Estaba indeciso porque quería hacer una clavada, pero decidí asegurar con una bandeja porque sabía que nos daría el pase a las semifinales”, comentó Márquez.

Ahora, la selección venezolana se enfrentará a Brasil en busca de un lugar en la final del torneo. Brasil es un rival fuerte y físico, por lo que el equipo deberá jugar con intensidad y minimizar los errores para lograr la victoria.

En resumen, la selección U17 de baloncesto de Venezuela ha logrado alcanzar las semifinales del campeonato suramericano después de una victoria emocionante contra Colombia. Jeiminson Márquez ha sido una pieza clave en este éxito, demostrando su habilidad defensiva y anotando la canasta ganadora. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar a Brasil en un partido que promete ser desafiante.