Mariam Habach expresa sus contundentes opiniones acerca de la participación de Diana Silva en el certamen de Miss Universo

La representante venezolana en el certamen de Miss Universo 2023, Diana Silva, no logró avanzar en la competencia, a pesar de ser considerada una de las favoritas en esta edición que se llevó a cabo en El Salvador. Aunque ha recibido comentarios negativos, muchos se sienten orgullosos de su desempeño al llegar al top 10.

Ante esto, la exreina de belleza Mariam Habach compartió su opinión a través de su red social X, señalando que el peinado elegido no fue el adecuado para la gala final y que esto fue una gran desventaja para que Diana avanzara al top 5.

“Algo que debo comentar porque sí… quien le hizo el “copete” a Diana me la quiso dañar al final, no sé quién lo hizo pero no fue la mejor decisión. Ella, en cuanto a su estilismo, estaba perfecta”, expresó en su red social.

Cabe mencionar que Diana Silva fue la representante de Venezuela en el certamen de Miss Universo este año. Durante la competencia, destacó en cada una de las salidas y demostró gran seguridad. Uno de los aspectos que generó más comentarios fue el traje típico inspirado en los Diablos Danzantes de Yare.