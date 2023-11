Génesis Rivera se consagra en el quinteto ideal en Portugal

Génesis Rivera regresó triunfalmente a la Liga Betclic Feminina de Portugal. La jugadora venezolana destacó en la octava semana de acción de la temporada 2023-2024 al ser incluida en el quinteto ideal.

Después de participar en el Pre-Clasificatorio Olímpico con la selección de Venezuela, Rivera volvió a Portugal y lideró la victoria del CPN Basquetebol frente al Galitos 67 por 60 puntos.

La talentosa jugadora de Petare cerró el encuentro con una destacada actuación, sumando 15 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, un robo y un bloqueo, y jugando los 40 minutos de juego. Rivera tuvo un rendimiento del 33% en tiros de campo, con 2 de 6 en dobles, y un 50% en triples, con 3 de 6 intentos. Además, anotó los dos tiros libres que intentó, alcanzando una valoración de 24.

Esta actuación sobresaliente le valió a Génesis su segunda inclusión en el quinteto ideal de la semana en lo que va de la temporada. Al respecto, Rivera comentó: “Siempre salgo enfocada en lo que quiero hacer para ayudar al equipo, pero todo depende de cómo se desarrolle el juego. En esta ocasión, gracias a Dios, las cosas se dieron y conseguimos la victoria”.

La jugadora también expresó su satisfacción por su desempeño en el partido: “Lo mejor es que los tiros cayeron y eso me dio confianza. No busco ser incluida en el quinteto ideal, pero eso me anima y motiva a seguir esforzándome y a tomar cada juego como si fuera una final”.

En su primera temporada en Portugal, Génesis Rivera ha promediado 12.1 puntos, 9.2 rebotes, 2.6 robos y 1.0 asistencias por partido. Sus porcentajes de tiro son del 40% en dobles (27 de 68), 29% en triples (11 de 38) y 85% en tiros libres (34 de 40).

Rivera también compartió sus impresiones sobre la Liga Betclic Feminina de Portugal: “Es una liga muy competitiva y equilibrada, no hay un equipo claro favorito. Hay mucho talento joven y también muchas jugadoras importadas de calidad que elevan el nivel del torneo”.

Actualmente, el CPN Basquetebol ocupa el octavo lugar en la tabla de posiciones, con un récord nivelado de 4-4. A pesar de las bajas expectativas al inicio de la temporada, Rivera destacó la evolución del equipo: “El equipo lleva cinco años sin clasificar a los playoffs, por lo que las expectativas eran bajas. Sin embargo, a medida que avanza el torneo, nos hemos unido y hemos comenzado a creer que podemos estar en la postemporada”.

Con su desempeño sobresaliente y su liderazgo en el CPN Basquetebol, Génesis Rivera continúa dejando en alto el baloncesto femenino venezolano en la Liga Betclic Feminina de Portugal.