Un mes después del acuerdo de Barbados, ¿qué impacto ha tenido?

El jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco “Paco” Palmieri, concedió una entrevista exclusiva a Efecto Cocuyo el lunes 20 de noviembre, en la que ofreció un balance tras cumplirse un mes de la firma del acuerdo de Barbados. Durante la entrevista, el funcionario reiteró que Estados Unidos puede revocar los incentivos en cualquier momento si el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con las garantías políticas y electorales prometidas.

A solo 10 días de la fecha límite establecida por Estados Unidos para que se inicie un proceso de habilitación de candidatos, incluyendo a María Corina Machado, y para la liberación de presos políticos, Palmieri destacó la importancia de alcanzar estos objetivos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha enfatizado que el 30 de noviembre es una fecha crucial y se espera que se lleve a cabo un procedimiento para la habilitación de los candidatos inhabilitados, la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos y la liberación de presos políticos.

Palmieri también abordó la flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, señalando que estas medidas tienen como objetivo aliviar la crisis económica y humanitaria en Venezuela. Sin embargo, destacó que el gobierno de Maduro debe cumplir con el acuerdo y avanzar en los temas acordados para que se pueda lograr un progreso significativo.

Ante la posibilidad de que no se cumplan los objetivos para el 30 de noviembre, Palmieri afirmó que Estados Unidos revisará la situación actual y evaluará las acciones tomadas. Además, señaló que la licencia de petróleo y gas otorgada a Venezuela no es autorrenovable y se necesita una decisión para extenderla. También se reservan el derecho de suspender los incentivos en cualquier momento si no se observa progreso ni confianza por parte del gobierno de Maduro en un proceso electoral democrático el próximo año.

En cuanto al tiempo que se ha dado el gobierno de Estados Unidos para ver resultados concretos del acuerdo, Palmieri destacó que están haciendo un esfuerzo máximo para lograr una elección libre y justa en 2024. Sin embargo, señaló que Maduro y su equipo deben cumplir con sus compromisos para avanzar con los incentivos.

En relación a los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela, Palmieri informó que están funcionando de manera eficiente para permitir que los venezolanos regresen y se reúnan con sus familiares en el país. Además, están trabajando para acelerar los caminos legales para los venezolanos que tienen vínculos en Estados Unidos.

En cuanto a la detención de un ciudadano estadounidense por parte de las autoridades venezolanas, Palmieri expresó su preocupación y afirmó que están investigando la situación y buscando acceso para hablar con la persona detenida.

En cuanto a la cooperación internacional, Palmieri destacó que muchos países están dispuestos a ayudar a Venezuela, incluyendo a los Países Bajos como garantes del proceso, Noruega como mediador, Colombia, Canadá, Japón, la Unión Europea y países del Caribe. Respecto a Cuba, Palmieri señaló que el país está preocupado por la situación en Venezuela y que un sistema democrático en el país puede ser un buen ejemplo para los cubanos.

En resumen, Francisco Palmieri destacó la importancia de cumplir con los acuerdos de Barbados y enfatizó que Estados Unidos está dispuesto a revocar los incentivos si no se observa un progreso significativo por parte del gobierno de Maduro. También subrayó la importancia de una elección libre y justa en 2024 y la cooperación internacional en apoyo a Venezuela.