¿Por qué elegir Cartas Desde el Más Allá?

Hoy martes y mañana son Días del Correo, así que por favor, envíame tu nombre completo y la ciudad desde donde escribes para que pueda responder a tu pregunta.

Simeón Félix, de La Vega, Dominicana, pregunta por qué México tiene menos jugadores de béisbol en las Grandes Ligas que países como República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela, a pesar de tener una liga profesional de alta calidad durante todo el año.

Amigo Simeón, la respuesta está en tu pregunta. Los jugadores mexicanos pueden disfrutar de una liga de calidad en su propio país durante todo el año, con buenos salarios. Por lo tanto, prefieren quedarse cerca de sus familias, amigos, taquitos y chilitos.

Griseldo M. Zamora, de Puerto Peñasco, quiere saber cómo, por qué y para qué se me ocurrió la idea de Las Cartas desde El Más Allá. Él considera que es una forma original, creativa y sensacional de contar las cosas.

Amigo Griseldo, gracias por tus palabras. La idea surgió hace años cuando estaba en Guadalajara trabajando para los Charros. Un domingo, sin tener idea de qué escribir, decidí darle consejos a un joven jugador de las Grandes Ligas, pero no quería hacerlo personalmente. Fue entonces cuando se me ocurrió utilizar la figura de alguien del Más Allá.

La razón por la que se me ocurrió esta idea es porque siempre trato de hacer algo diferente a los demás.

El propósito de Las Cartas desde El Más Allá es informar, entretener y divertir a mis queridos lectores, quienes son una parte fundamental de mi vida.

Freddy Torres, de Caracas, comenta que está completamente de acuerdo con mi comentario del día 18 sobre Pete Rose, quien sigue siendo excluido del béisbol por ser apostador desde agosto de 1989. Freddy considera que Pete Rose es el pelotero más querido y admirado en la historia del béisbol y que esta exclusión es una injusticia.

Además, señala la hipocresía de algunas casas de apuestas en el béisbol y menciona varias de ellas. Freddy cree que es absurdo pensar que nadie en las Grandes Ligas apuesta y cree firmemente que Pete Rose debería estar en el Salón de la Fama.

Carlos Muñoz, de Santiago de Chile, pregunta si los peloteros de antaño también celebraban sus batazos apuntando al cielo, dándose golpes en el pecho y realizando otros gestos religiosos.

Amigo Carlos, no, eso es ridículo. Los peloteros de antes no realizaban ese tipo de gestos, ya que no querían poner a Dios en situaciones incómodas, considerando que los pitchers también hacían lo mismo.

Agradezco a la vida por todo lo que me ha dado, incluyendo lectores como tú.