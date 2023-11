Mejorando el título: El asesinato del presidente John F. Kennedy: una tragedia que conmocionó al mundo.

Hoy, 22 de noviembre, se cumplen 60 años desde que el mundo se detuvo para escuchar y leer la noticia del asesinato del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Mientras recorría las calles de Dallas en un automóvil descapotado, tres balas impactaron en su nuca y cayó ensangrentado en los brazos de su esposa, Jacqueline.

Tarcisio Rincón, de Los Mochis, pregunta sobre la repetición de la fecha 2024 en relación con el Hall de la Fama y por qué no se ha escrito nada sobre el premio Luis Aparicio. En respuesta, quiero aclarar que los elegidos serán revelados el 23 de enero a las seis de la tarde, y serán elevados al Hall de la Fama el 21 de julio a la una de la tarde. Por otro lado, el premio Luis Aparicio es un asunto particular, no está relacionado conmigo ni con esta publicación.

Pietro Pizagalli, de Maracay, pregunta si es cierto que Cal Ripken tiene el récord de menos errores por un shortstop. La respuesta es sí, en la temporada de 1990 cometió solo tres errores.

Gustavo Ramírez, de Aguas Calientes, se pregunta cuándo se extendió por primera vez la Serie Mundial hasta noviembre, ya que tradicionalmente se celebraba en octubre. La razón de esta prolongación fue el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Ambrosio Healy, de Hermosillo, quiere saber quién fue el primer mánager en ganar Series Mundiales en ambas ligas. El primer mánager en lograrlo fue Sparky Anderson, conocido como “El Viejo Sabio”, quien ganó la Serie Mundial con los Tigres de Detroit en 1984, después de haberlo hecho previamente con los Rojos en 1975 y 1976.

Luciardo Peña, de Santiago de los Caballeros, pregunta en qué año se publicaron las primeras Reglas del Béisbol. Las primeras Reglas del Béisbol fueron publicadas en 1876. Antes de eso, las reglas estaban escritas pero no impresas. Durante ese período, se jugó la primera Liga Grande, la National Association, entre 1871 y 1875.

Agradezco a todos los lectores por su apoyo y por enriquecer mi vida con sus preguntas.