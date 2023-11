Obtuvimos un punto destacablemente positivo

El jugador de la selección de Venezuela, Darwin Machís, se destacó como una figura determinante en el empate 1-1 contra Perú en las eliminatorias mundialistas. Machís proporcionó la asistencia para el gol de Jefferson Savarino, que permitió a la Vinotinto igualar el marcador. Después del partido, Machís destacó los problemas que enfrentó el equipo en la primera mitad y cómo lograron unirse para lograr el gol.

“El equipo logró reaccionar en el segundo tiempo debido a cómo se desarrollaron las cosas en la primera parte. Sabíamos que podíamos llevarnos la victoria”, expresó Machís en una entrevista con La Vinotinto TV. A pesar de tener oportunidades claras para marcar en la segunda mitad, Machís señaló que el punto obtenido fue bastante positivo para el equipo.

En sus declaraciones, el jugador mencionó que tuvo que adaptarse a jugar por la banda derecha en este partido. Aunque no está acostumbrado a jugar en esa posición, Machís aseguró que siguió las instrucciones de Fernando Batista para reforzar esa área del campo. “El Bocha me pidió que también ayudara en defensa a Alex. Aunque me incomoda jugar tantos partidos por el costado derecho, intento adaptarme y hacerlo lo mejor posible”, concluyó Machís.

Con su destacada actuación y contribución al empate, Darwin Machís demostró su importancia en el equipo de Venezuela y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el campo.