Black Friday causa aglomeración en comercios de Venezuela (+Video)

Este viernes, 24 de noviembre de 2023, con la llegada del tan esperado Black Friday, los comercios en Venezuela se han visto abarrotados por compradores en busca de las mejores ofertas. Este fenómeno, originalmente nacido en los Estados Unidos, ha ganado popularidad en el país, atrayendo a multitudes que buscan oportunidades de compra irresistibles.

Desde tempranas horas de la mañana, se han formado largas filas frente a los principales centros comerciales del país, evidenciando la gran expectativa que rodea este evento.

“Supereconómico diría yo, yo creo, yo soy de La Guaira y yo creo que aquí de verdad están haciendo las cosas bien”, fueron las impresiones de uno de los compradores del Black Friday.

La diversidad de descuentos ha atraído a compradores de todos los perfiles, desde los más ahorrativos hasta los que buscan un capricho especial.

“Realmente los precios están bastante accesibles, no me lo esperaba, no todas las tiendas tienen ese beneficio, a veces te aparece el 50 % en la puerta y entras y es algo que tampoco te aporta mucho, pero por ejemplo en el área de zapatos que fue donde logre comprar, funcionó bastante bien”, son parte de las palabras de una compradora.

Los establecimientos comerciales han respondido a esta demanda con una variedad excepcional de ofertas en una amplia gama de productos, desde tecnología de vanguardia hasta prendas de vestir elegantes, electrodomésticos, y mucho más.

Desafíos logísticos para los comercios

No obstante, este auge de consumidores también ha desencadenado desafíos logísticos para los comercios, que se han visto en la necesidad de implementar medidas para mantener el orden y la seguridad entre las multitudes.

En definitiva, el Black Friday continúa demostrando su poder para movilizar multitudes y crear un ambiente festivo en los comercios venezolanos. Inmersos en un torbellino de ofertas y entusiasmo, los consumidores aprovechan esta jornada para adquirir productos de calidad a precios excepcionales. Asimismo, los comerciantes se esfuerzan por brindar una experiencia inolvidable a todos los que participan en esta celebración única.

Con información de venezuela-news.com