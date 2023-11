Luis Ratti presenta una demanda contra María Corina Machado por supuesto intento de “sabotear” el referendo sobre el Esequibo.

El político Luis Ratti presentó una denuncia contra la candidata opositora María Corina Machado por presuntamente sabotear el amparo del Tribunal Supremo de Justicia sobre el referendo consultivo que se realizará sobre el Esequibo.

Ratti, en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Ministerio Público en Caracas, declaró: “La solicitud que presentamos hoy es que sea citada en menos de 48 horas para declarar y expresar cuál es su intención de atentar contra una consulta en la que participará toda la oposición, que actualmente somos mayoría”.

Además, Ratti informó que había recopilado información para entregar al Ministerio Público y que sería la Fiscalía la encargada de decidir si hay alguna sanción contra la candidata opositora para las elecciones de 2024.

El dirigente político expresó su preocupación por acciones que considera podrían contribuir a un clima de inestabilidad en el país. “Observamos con mucha preocupación el plan de desestabilización contra la nación por parte de sectores antinacionalistas”, opinó.

La acción de Ratti contra Machado surge después de que la candidata propusiera suspender el referendo consultivo sobre el Esequibo. Machado afirmó: “La soberanía se ejerce, no se consulta. El referendo sobre el Esequibo debe suspenderse”.

En ese momento, la candidata señaló que el país debería conformar un equipo con expertos, sin importar sus preferencias políticas, para defender los derechos de Venezuela sobre el territorio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“El Estado venezolano tiene que presentar, de manera impecable, nuestra defensa ante la CIJ a más tardar el 8 de abril de 2024, así que aquí no hay lugar para más mentiras ni excusas. El referendo es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar”, afirmó Machado.

Con esta denuncia, se espera que las autoridades investiguen el presunto sabotaje de Machado al amparo del Tribunal Supremo de Justicia y determinen si es necesario tomar medidas legales en su contra.

